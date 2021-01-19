拜登就職日即提移民改革：1月1日前入境的無證客 8年可入籍

總統副總統就職典禮籌備工作大致就緒。華府國家廣場上插滿數千國旗，象徵因為新冠疫情與國安問題，無法在20日到華府觀禮慶祝的全美民眾。(路透)

總統當選人拜登 就職當天將向國會提交「全面移民 改革法案」，包括符合資格的無證移民八年取得公民權、擴大接收難民，以及利用科技巡邏邊界執法計畫；移民必須在1月1日就在美國境內才符合資格，此規定旨在減少大量移民湧進邊界。

另外，代理國防部長米勒(Chris Miller)18日發表聲明指出，並未接獲有關拜登就職典禮可能受到來自內部攻擊的跡象，但國防部對於國會山莊的維安，將會滴水不漏。

美聯社17日報導，由於就職典禮可能遭受美國內部恐怖組織攻擊，聯邦調查局(FBI)及國民兵已在華府加強戒備；米勒表示，所有參與拜登就職典禮維安的2萬5000名國民兵，都將接受背景調查。

一名國防部官員透露，五角大廈已授權750名正規部隊軍人，參與支援拜登就職典禮維安任務，包括處理化學、生化、核子、放射性或爆裂武器，也出動爆裂軍械處置團隊及創傷因應的專業小組。

另一名消息人士透露，拜登20日宣誓就職後將提出移民改革法案，可望為1100萬名無證移民提供八年取得公民權的途徑，大幅扭轉川普政府的嚴格移民政策；此案將是近年無證移民取得公民權的最快途徑，但未如多數共和黨人所願提高邊界安全，不少人質疑此案能否在分裂的國會通過。

拜登交接團隊表示，拜登的移民改革法案有三大支柱，分別是針對取得公民權途徑、邊界執法，以及移民來源的中美洲國家。

1. 取得公民權

根據該移民法案，截至1月1日居住在美國的無證移民若通過背景檢查、納稅並滿足其他基本要求，將獲得五年的暫時合法身分或綠卡；這些移民可在三年後申請公民權。

消息人士指出，不過俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫受惠者，以及因母國天災而暫時獲得保護身分的移民，可望能即刻申請綠卡。

拜登的移民計畫獲得移民維權者和民主黨議員稱讚；華盛頓郵報(WP)指出，由別於歐巴馬政府任期初期，民主黨掌握白宮和兩院卻未處理移民議題而遭批評；這是自2013年參院通過移民法案以來最大規模的移民改革。

2. 邊界執法

根據拜登移民計畫，國土安全部擬採用科技設備在邊界、入境口執法；拜登不會擴建川普提倡的邊界高牆。

拜登團隊人員表示，持臨時工作簽證 者的配偶與兒童，也可根據該計畫獲發工作簽證，但不會擴增H-1B高技術海外勞工和H2-B簽證低技術非農業勞工。

拜登政府可望在首日宣布一系列行政命令，包括撤銷以穆斯林為主的部分國家國民入境美國禁令，也計畫重審川普政府取消的臨時保護身分計畫。

3. 中美洲移民

拜登也將移民法案重點放在移民母國，拜登已派高官前往中美洲，他將提倡這些區域修改政策；一名官員說，「除非你直搗黃龍，不然無法改善移民問題。」