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CDC：英變種病毒 將成美國感染主流

編譯林梅婕／綜合15日電
亞利桑納州當前的新冠病毒人均感染率全美最高，醫院使用卡車來運送病亡患者的遺體。(Getty Images)
亞利桑納州當前的新冠病毒人均感染率全美最高，醫院使用卡車來運送病亡患者的遺體。(Getty Images)

疫情持續延燒，聯邦疾病防治中心(CDC)15日預測，來自英國的變種新冠病毒恐怕在3月前就會成為全美主要感染來源，從而導致更多確診病例和死亡。

亞利桑納州近日也成為全美染疫比率最高的地區，僅僅上周的單日確診人數就高達1萬1324人，公衛官員更形容當地醫療系統已不堪負荷、瀕臨崩潰。

最新研究指出，對照新冠病毒感染案例的傳播軌跡後進行詳細分析得知，變種病毒的感染很可能在未來幾個月內「快速成長」，對醫療系統將造成更大的負擔。

該研究共同作者喬韓森(Michael Johansson)說：「這款變種病毒非常令人擔憂」；他還引用更多來自英國案例的研究證據強調，病毒透過人與人接觸的傳播速度將會加快許多。

然而，研究人員也表示，現階段還沒有任何證據顯示英國變種病毒會使感染者的病情惡化；據CDC公布的資料，目前約十個州已通報出現變種病毒「B.1.1.7」的感染案例，全國共有76件。

喬韓森同時與CDC共同呼籲全國應強化防疫措施；「 變種病毒更強的傳播能力將使更多人感染，我們也必須更嚴格實施戴口罩和保持社交距離的規定。」

研究作者寫道，預防疫情蔓延的方法包括「加快疫苗接種率」，並以傳染力極高的麻疹病毒為例，需要仰賴高度群體免疫才能抑制病毒擴散，「因此我們的目標也是盡早實現全民免疫」。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)的統計，亞利桑納州為全國確診及染疫住院率最高的地區；約翰霍普金斯大學(JHU)的研究數據指出，截至11日的病毒檢測結果中高達16%呈陽性，公衛官員更預測該州約十分之一的民眾都已感染新冠病毒。

官方數據顯示，截至13日亞利桑納州全部的加護病房僅剩7%的床位可供使用，多達60%的住院患者及65%的加護病房患者皆為感染新冠肺炎；尊嚴醫療(Dignity Health)在該州的首席醫師弗雷(Keith Frey)說：「我們不僅是全美、也是全世界疫情最嚴重的災區，如果未來幾周內無法減緩疫情，我們將面臨重大危機。」

亞利桑納州當前的新冠病毒人均感染率全美最高，醫院使用卡車來運送病亡患者的遺體。(...
亞利桑納州當前的新冠病毒人均感染率全美最高，醫院使用卡車來運送病亡患者的遺體。(Getty Images)

變種病毒 疫情 亞利桑納州

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