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為了生計…餐廳無視防疫 堅持開放室內用餐

編譯林梅婕／綜合16日電
俄勒岡州Boring市一間違規開放堂吃的餐廳，老闆夫婦表示為了生活不得不冒險經營。(美聯社)
俄勒岡州Boring市一間違規開放堂吃的餐廳，老闆夫婦表示為了生活不得不冒險經營。(美聯社)

疫情持續延燒，全美新冠肺炎的確診及死亡率絲毫沒有減緩的趨勢，各州政府除了積極加強防疫措施，聯邦疾病防治中心(CDC)更將室內用餐列為「特定高風險」活動；然而，連續數月營收不振的眾多餐飲業者無視風險及防疫規定，仍堅持繼續營業。

許多遵照CDC防疫規定的地方政府，包含俄勒岡州的衛生官員都認為，有必要禁止民眾室內用餐的原因不僅是因為用餐期間無法戴口罩，加上大多餐廳空間有限、通風設備不良又容易大聲說話等，都是導致疫情擴散的要素；但還是有愈來愈多的業者違反規定，開放民眾室內用餐。

儘管俄勒岡州政府已禁止民眾室內用餐長達將近兩個月之久，一家由家族所經營的餐廳Carver Hangar內仍聚集大批民眾，廚房則不斷忙著製作源源不絕的餐點。

「我們是不會退縮的，所有的員工都得吃飯，他們需要收入。我們的宗旨是『所有的生命都同等重要，你有權利生存，而沒有人能告訴你應該為你家人的生存怎麼做』」，一名用餐的客人米歇爾(Bryan Mitchell)說。

俄勒岡州已有多位市長自1月1日以來開始提倡恢復室內商業活動，甚至成立基金募款組織，為餐飲業者在法庭上爭取權益時能有更多的幫助；在密西根州、賓州、加州和華盛頓州也發生類似的狀況，許多違逆防疫規定的業者仍持續營業。

由於大多嚴格執行禁止市內用餐的地區皆為民主黨籍州長所領導，反對人士獲得右翼組織的支持，特定店家門口甚至出現有人帶著武裝設備，代表該業主進行發聲抗議。

俄州36個郡中，已有26個遭該州州長布朗(Kate Brown)下令禁止室內用餐，她也批評業者恢復營業是不負責任的行為：「當我們終於看見疫情終結的機會，更不應該掉以輕心。」

目前俄州地方政府無法掌握共有多少業者響應恢復營業的行動，但根據桑迪郡(Sandy County)市長普利亞姆(Stan Pullia)表示，約有300家小型業者跟進提倡恢復營業，而且並非全為餐飲業者。

防疫 疫情 俄勒岡州

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