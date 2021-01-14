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眾院彈劾總統案 華郵：共和黨務實派 盼早甩川普陰影

記者張聲肇／綜合報導
共和黨黨團會議主席莉茲‧錢尼支持二度彈劾川普總統。(路透)
共和黨黨團會議主席莉茲‧錢尼支持二度彈劾川普總統。(路透)

共和黨票倉懷俄明州國會眾議員麗茲‧錢尼和參院共和黨領袖麥康諾，贊同對川普面臨二度彈劾的立場，代表共和黨內的「務實派」想要讓全黨盡早走出川普的陰影，甩掉全黨都聽命於川普的懦弱形象。

華盛頓郵報報導，贊同民主黨二度彈劾川普的共和黨國會議員可分三類：紐約上州選出的卡特可(John Katko)知道自己選區的主流民意，勉強同意；伊利諾州的金辛格(Adam Kinzinger)本來就敢於批評川普，且批評力道不斷增強；有意爭取共和黨團更高地位的麗茲．錢尼則是抱著「豁出去了」的決心，無畏自己選區70%選民11月票投川普。

麗茲．錢尼敢於跳船，則是呼應麥康諾認為川普鼓動激進支持者攻佔國會越過底線、應予彈劾的立場；當然，麥康諾不一定會真的領導參院投「彈劾」同黨總統的票，但僅考慮這麼做，就震撼了華府政治圈。

麥康諾背離川普死不認輸立場，講出拜登勝選在先，國會之亂震驚全球後，撂出川普「罪足彈劾」的話，就算不是有意威脅川普，也顯示他是縱橫政壇多年的老手。

華郵認為，麥康諾有意高舉參院彈劾大旗，略表立場，卻重重地警告川普不得利用任內最後幾天，再玩驚人的花樣；當然，依川普個性，他仍可能反擊。

川普仍有實力率領黨內四年來主流不墜的挺川派，反擊企圖擺脫他的「反川派」，即使肅清反川派不成，也可分裂共和黨，自己繼續率領死忠派。

黨內有像參議員霍利(Josh Hawley，密蘇里州)那樣抗拒國會認證拜登勝選的死忠派，加上高達84%共和黨人反對讓他提早下台的高「黨意」，以及70%的本黨支持率，他可能自認是美國兩大政黨之一的「永遠領袖」，麥康諾等人要甩脫川普陰影，絕非易事。

但川普要繼續在政壇呼風喚雨，也得看看共和黨外的全國民調，60%認為他破壞美國民主，也有逾半認為他該辭職或被趕下台，為6日的國會之亂負責。畢竟他是1932年來，第一個沒法連任還同時輸掉參、眾兩院選舉的總統，對共和黨的傷害不可謂不大；麥康諾和麗茲．錢尼此時倒戈，可從這個脈絡來解讀。

共和黨務實派、參院多數黨領袖麥康諾希望擺脫川普總統陰影。(Getty Image...
共和黨務實派、參院多數黨領袖麥康諾希望擺脫川普總統陰影。(Getty Images)

川普 共和黨 麥康諾

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