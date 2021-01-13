我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

前國安部高官投書：川普提早下台 激進川粉才會死心

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
德高望重的前聯調局長韋柏斯特(右前一)12日譴責川普總統。圖為2019年韋柏斯特出席司法部會議。(美聯社)
德高望重的前聯調局長韋柏斯特(右前一)12日譴責川普總統。圖為2019年韋柏斯特出席司法部會議。(美聯社)

前國土安全部助理部長茱麗葉‧凱燕(Juliette Kayyem)12日在「大西洋」(The Atlantic)投書指出，讓川普在總統任期屆滿之前提早下台，才能讓激進川普支持者死心，如此一來才能降低日後出現更多暴力衝突的風險。

另外，共和黨籍聯邦調查局(FBI)和中央情報局(CIA)前局長韋柏斯特(William H. Webster)12日也投書「聖路易斯郵報」(St. Louis Post-Dispatch)表示，國會必須譴責或彈劾川普，強調這麼做不會讓國家更分裂，反而可以團結民心。

凱燕以「讓美國再度偉大激進主義如何落幕」為題，文中寫道：「讓國家得以團結的方法，就是把暴力製造者以及煽動暴力的領袖隔離起來，川普曾是某些激進分子的北極星，而這顆星星變得越是黯淡，美國人民將會變得更加安全」。

凱燕指出，煽動導致多人喪生的國會大廈暴動之前，川普雖然輸掉2020年大選，但政治前途其實仍有希望，只不過暴動發生後，川普將淪問政治邊緣人。

凱燕在文中分析，如果讓川普繼續留任到1月20日，將無法滿足迄今仍堅信「川普勝選結果被偷走」的川粉，但如果讓川普提前一周下台，將可以讓川粉明白川普確實選輸了。

曾領導FBI和CIA且自詡為「終生共和黨人」的韋柏斯特12日撰文支持國會譴責或彈劾川普。

「我們處於法治國境，高高在上的美國總統應該敬畏並保護國民。」高齡96歲的韋柏斯特寫道：「在他四年任內，川普多次以惱人且激烈的方式跨越此線，最新一波暴動要求我們的國家，透過民選官員強烈且明白地譴責，這名拒絕道歉也不覺得犯錯會遭譴責的男人。」

韋柏斯特也在專欄投書中點名他家鄉所在密蘇里州的聯邦參議員霍利(Josh Hawley，共和黨)等川普盟友，寫道：「我尤其怨懟那些仍支持川普詭計者，來自我敬畏家鄉州的霍利，他、川普的孩子、德州參議員克魯茲(Ted Cruz)、律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)等人應該覺得羞愧。」

前國土安全部助理部長茱麗葉．凱燕。(取自推特)
前國土安全部助理部長茱麗葉．凱燕。(取自推特)

川普 美國 共和黨

上一則

國會來不及確認 拜登內閣或須「代理」上路

下一則

盟友稱麥康諾樂見彈劾 眾院領袖提「懲戒」遭波洛西拒絕

延伸閱讀

眾院表決通過 籲潘斯啟用憲法第25條修正案罷黜川普

眾院表決通過 籲潘斯啟用憲法第25條修正案罷黜川普
至少3共和黨人倒戈 表態支持彈劾川普

至少3共和黨人倒戈 表態支持彈劾川普
紐時：麥康諾樂見川普被彈劾、眾院領袖不遊說投反對票

紐時：麥康諾樂見川普被彈劾、眾院領袖不遊說投反對票
川普在德州：不怕憲法第25修正案 不必為國會暴動負責

川普在德州：不怕憲法第25修正案 不必為國會暴動負責

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。（路透資料照片）

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

2021-01-05 23:07
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世