前國安部高官投書：川普提早下台 激進川粉才會死心

德高望重的前聯調局長韋柏斯特(右前一)12日譴責川普總統。圖為2019年韋柏斯特出席司法部會議。(美聯社)

前國土安全部助理部長茱麗葉‧凱燕(Juliette Kayyem)12日在「大西洋」(The Atlantic)投書指出，讓川普 在總統任期屆滿之前提早下台，才能讓激進川普支持者死心，如此一來才能降低日後出現更多暴力衝突的風險。

另外，共和黨 籍聯邦調查局(FBI)和中央情報局(CIA)前局長韋柏斯特(William H. Webster)12日也投書「聖路易斯郵報」(St. Louis Post-Dispatch)表示，國會必須譴責或彈劾川普，強調這麼做不會讓國家更分裂，反而可以團結民心。

凱燕以「讓美國 再度偉大激進主義如何落幕」為題，文中寫道：「讓國家得以團結的方法，就是把暴力製造者以及煽動暴力的領袖隔離起來，川普曾是某些激進分子的北極星，而這顆星星變得越是黯淡，美國人民將會變得更加安全」。

凱燕指出，煽動導致多人喪生的國會大廈暴動之前，川普雖然輸掉2020年大選，但政治前途其實仍有希望，只不過暴動發生後，川普將淪問政治邊緣人。

凱燕在文中分析，如果讓川普繼續留任到1月20日，將無法滿足迄今仍堅信「川普勝選結果被偷走」的川粉，但如果讓川普提前一周下台，將可以讓川粉明白川普確實選輸了。

曾領導FBI和CIA且自詡為「終生共和黨人」的韋柏斯特12日撰文支持國會譴責或彈劾川普。

「我們處於法治國境，高高在上的美國總統應該敬畏並保護國民。」高齡96歲的韋柏斯特寫道：「在他四年任內，川普多次以惱人且激烈的方式跨越此線，最新一波暴動要求我們的國家，透過民選官員強烈且明白地譴責，這名拒絕道歉也不覺得犯錯會遭譴責的男人。」

韋柏斯特也在專欄投書中點名他家鄉所在密蘇里州的聯邦參議員霍利(Josh Hawley，共和黨)等川普盟友，寫道：「我尤其怨懟那些仍支持川普詭計者，來自我敬畏家鄉州的霍利，他、川普的孩子、德州參議員克魯茲(Ted Cruz)、律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)等人應該覺得羞愧。」