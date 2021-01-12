川普若遭彈劾 也難禁止他選2024

川普 總統的煽動性言論，讓6日發生示威群眾闖入國會並造成五人死亡的慘案，讓眾院再次啟動彈劾川普的流程。如果川普的彈劾通過，並遭參院正式去職，將損失一年20萬元的退休金 ，但仍無法禁止他在2024年參選總統。

川普退休金

如2019年遭眾院彈劾，川普並不會因此失去退休金。但在前總統法(Former Presidents Act)規定下，若參院投票 跨過三分之二門檻將他去職，川普將失去終身每年20萬元的退休金。

再戰2024

即使眾院再將川普彈劾，參院也投票將他去職，也無法禁止他在2024年或未來參加總統大選。若三分之二的參議員通過去職，還需要再以「簡單多數決」(simple majority)進行投票，來決定是否禁止川普在未來參加總統大選。

不過在行政流程上，參院不得跳過門檻為三分之二的去職投票，就進行禁止未來參選的投票。

特勤局維安

目前還不清楚若川普遭去職，是否仍將有特勤局人員進行維安。根據上述的前總統法，遭參院去職的總統便已不算「前總統」。不過根據前總統歐巴馬2013年簽署的「前總統保護法」(Former Presidents Protection Act)，前總統終身皆能獲得特勤局保護。但在該法中，並未針對「前總統」進行明確的定義。

因此，目前尚未無法確定若川普遭彈劾且去職，是否仍將有特勤人員擔任保鑣；若真的去職，維安可能得由政府或法院進行裁決。

旅行開支

僅有未獲得特勤局維安的前總統，能得到旅行開支。不過有官員向有線電視新聞網(CNN)表示，他們服務過的前總統，都沒有100萬元的維安和旅行開支。

若在正常的狀況下，川普順利完成任期，並接受終身的特勤局維安保護，他將無法得到100萬元的維安和旅行開支。