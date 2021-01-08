川普煽動？司法部考慮提告 可能被起訴

國會6日騷亂造成五人死亡，另有68人遭逮捕；警方還在民主黨全國委員會(DNC)和共和黨全國委員會(RNC)總部附近搜查到管狀炸彈。圖為一名示威者被逮捕。(路透)

代理聯邦檢察官薛溫(Michael Sherwin)7日表示，只要犯罪行為罪證確鑿，司法部將考慮向包括川普 總統在內的所有參與暴動的示威者，提出刑事訴訟。

華府 警方表示，國會5日暴動和示威造成五人死亡，包括一名遭警察 射殺的女性，以及一名國會警察，另有68人遭逮捕；警方還在民主黨全國委員會(DNC)和共和黨全國委員會(RNC)總部附近搜查到管狀炸彈，附近也發現一個冷藏箱，裡面有示威者常用的燃燒彈(Molotov cocktail)。

薛溫表示，過去36小時華府檢察官已對55位涉案者提出刑事訴訟，包括15件聯邦案件，「我們能將所有涉案，並有證據的人定罪。」

「這是個好的開始，但這不是終點，我們才正要開始而已。」薛溫說，他們可能面臨暴動罪、共謀暴亂罪和叛亂罪；目前聯邦調查局(FBI)也加入調查，呼籲現場目擊者協助指認非法闖入國會的暴徒。

此外，川普總統也有可能面臨起訴。薛溫也表示，將針對川普總統煽動群眾的行為展開調查，「若是犯罪行為罪證確鑿，那將被起訴。」

華府警察局長康提(Robert Contee)與華府市長包瑟(Muriel Bowser)開記者會時，直稱那些支持川普的示威者所引發的暴動「可恥」。

康提表示，現場超過50名華府和國會警察受傷，其中兩人送醫，但傷勢不嚴重。

國會6日騷亂造成五人死亡，另有68人遭逮捕；警方還在民主黨全國委員會(DNC)和共和黨全國委員會(RNC)總部附近搜查到管狀炸彈。圖為一名示威者在衝突中受傷。(Getty Images)

包瑟也將該市公共緊急狀態延長15天直到川普卸任，也會繼續尋找闖進國會者；康提表示，顯然並非所有暴動者都被逮捕。

包瑟宣布宵禁12個小時，從5日晚間6時至6日上午；美聯社報導，包瑟表示，30人因違反晚間6時宵禁而遭逮捕，另外15人因示威相關指控遭逮捕，其中包括持有槍械。

截至7日，已經有兩名示威者因闖入國會大廈遭到起訴，分別是亞伯特(Christopher Alberts)與勒芬威爾(Mark Jefferson Leffingwell)，兩人被安排在7日下午於華府聯邦法院出庭。