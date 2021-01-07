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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

受不了了! 推特關閉川普帳戶12小時 臉書、YouTube刪川普選舉陰謀論

記者顏伶如／綜合報導
川普支持者6日衝破警方的防線，衝進國會大廈。((Getty Images)
川普支持者6日衝破警方的防線，衝進國會大廈。((Getty Images)

國會山莊6日下午遭到大批支持川普總統的群眾攻占，川普卻持續散布沒有根據的選舉陰謀論言論，並稱讚占領國會的暴民，不僅影片遭臉書推特移除，推特更對川普帳號祭出封鎖12小時的懲罰；推特並警告，川普如果再有更多違反使用規則的行為，將「永久停權」。

川粉在國會外與警方爆發激烈衝突。(路透)
川粉在國會外與警方爆發激烈衝突。(路透)

國會發生暴力事件後，川普6日在影片中重覆強調沒有證據的選舉陰謀論，指稱選舉勝利「被竊走」；川普在影片中說，希望群眾能夠離開，法律與秩序是有必意的，並表示非常喜愛支持群眾。這支影片在美東時間6日下午4時17分上傳，時間點是川普在支持者集會上發表談話，要求支持者到國會遊行的三小時後。

川普的談話影片遭到推特、臉書及YouTube移除。推特封鎖川普帳號12小時，川普指稱選舉陰謀論的推文，先是被推特限縮分享，並加註警語，後來則是直接被移除。

YouTube發表聲明表示，川普的影片違反指稱大規模選舉舞弊的使用規定；臉書則以觸犯使用規定為由，禁止川普24小時無法發表動態更新。

臉書在聲明中說，國會發生的暴力事件非常可恥，「我們平台禁止煽動及鼓吹暴力，我們一直都在檢查並刪除任何觸犯使用規定的內容」。

臉書主管廉正事務副總裁羅森(Guy Rosen)發表聲明指出，這是一起緊急事件，我們也採取適當的緊急因應，包括移除川普的影片，移除理由則是影片內容造成暴力持續進行，而不是降低暴力風險。

風險投資人薩卡(Chris Sacca)、臉書前安全長史塔莫斯(Alex Stamos)都在6日發表聲明，譴責社群媒體網站。

薩卡發表推文點名推特執行長多爾西(Jack Dorsey)、臉書創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)寫道：「你們手上都沾著血腥」。薩卡指出，過去四年來，臉書跟推特都將川普的恐怖行動合理化，「煽動暴力絕非行使言論自由。如果你們在這些社群網站上班，你們也有責任。」他要求，「把川普的帳號關掉。」

史塔莫斯也發表聲明說，推特跟臉書絕對要跟川普斷絕關係，「再也沒有任何正當理由了，僅加註警語已無用」。

川普 臉書 推特

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