「絕非兒戲」 11共和黨參議員不認拜登勝選

德州聯邦參議員克魯茲2日率同其他10位聯邦參議員，共同連署表態反對6日國會對拜登當選的正式認證，除非先成立大選舞弊調查委員會。圖為克魯茲1日在喬治亞州為共和黨參議員凱利站台助選。(路透)

由共和黨 德州聯邦參議員 克魯茲(Ted Cruz)率領的11位黨籍參議員2日聯名宣布，將在6日認證選舉人票的國會聯席會議中，挑戰總統大選結果；他們要求除非國會任命選舉委員會立即審核有爭議州的選舉結果，否則將拒絕某些州的選舉人票。

不過，他們承認，此舉不太可能改變選舉結果；拜登仍將於20日正式就職美國總統。

川普 總統迄今拒絕接受大選失敗、企圖顛覆選民意願，已讓共和黨人面臨分裂的關鍵時刻。儘管選舉人團已以306票對232票，鞏固了拜登的勝利，但川普仍敦促共和黨參議員提出並無根據的指控；而最後能夠施力的點，只剩下在新總統宣誓就職前的國會正式承認上。

另外十名參議員包括現任參議員強生(Ron Johnson，威斯康辛州)、藍克福(James Lankford，奧克拉荷馬)、丹尼斯(SteveDaines，蒙大拿)、甘迺迪(John Kennedy，路易斯安納)、布萊克本(Marsha Blackburn)、布朗(Mike Braun，印第安納)，以及候任參議員辛西亞‧路米斯(Cynthia Lummis，懷俄明)、馬歇爾(Roger Marshall，堪薩斯)、海格提(Bill Hagerty，田納西)、圖伯維爾(Tommy Tuberville，阿拉巴馬)。

這其中有多位參議員面臨2022年的期中選舉的連任壓力。川普曾威脅那不支持他的參眾議員，將面臨連任時的黨內初選挑戰壓力，川普將會支持那些初選挑戰者。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)一再敦促共和黨不要試圖推翻選舉，但以克魯茲為首的11位共和黨參議員2日發表聲明說，「我們打算在1月6日投票拒絕未獲得『正常授權』和『合法認證』(法定必要條件)的有爭議州選舉人，除非且直到完成為期10天的緊急審核為止 。」聲明並強調，「我們這麼做絕非兒戲。」

除了這11位共和黨參議員違反黨意挑戰大選結果之外，另一名共和黨參議員霍利(Josh Hawley)已單獨率先表示，將在6日的國會兩院聯席會議上挑戰各州選舉人認證的大選結果。

為回應川普對選舉欺詐的無根據主張，兩黨選舉官員和時任司法部長的巴維理(William Barr)均表示，沒有證據顯示大選存在廣泛欺詐行為，選舉進行順利。

反對挑戰大選結果的賓州參議員圖米(Pat Toomey)承認拜登勝選，並為該州選務系統遭到抹黑而辯護，他明確反對那些挑戰賓州選舉結果的人，表示他不同意霍利否決大選結果的計畫。

參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)則在國會大廈向媒體表示：「我們讓大家依自己的良心投票。」熊恩負責匯總共和黨投票，這番說法顯示，共和黨領導層允許參議員選擇自己要走的路線。熊恩也提到質疑選舉結果的嚴重性表示，「此事會有難以置信的後果，史上極為罕見，也將開創先例。這是一場重大表決。他們都在考量中。」

川普是近30年來首位競選連任失敗的總統，儘管無黨派選舉官員一致認為選舉順利，但川普將其失敗歸因於大規模選舉欺詐。川普及其盟友提出大約50項訴訟挑戰選舉結果，幾乎全遭駁回或撤銷，美國最高法院也兩度駁回川普陣營的提控。