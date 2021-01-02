國會確認大選會議 潘斯不能表態 只能拍板

副總統潘斯下周將面臨尷尬處境：主持會議為拜登贏得2020年大選拍板定案。(美聯社)

副總統潘斯下周將面臨尷尬處境：主持會議為拜登 贏得2020年大選拍板定案。

參、眾兩院國會議員6日將確認選舉人團投票 結果，潘斯依法主持議程；雖然部分挺川派共和黨 議員承諾屆時將幫川普挑戰選舉結果，共和黨德州聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)還向聯邦法院提告，但對6日會議的實質影響都不大；潘斯除了依照程序確認選舉人票之外，並無太多其他選項。

根據聯邦選舉法，各州將選舉人團投票結果送達國會之後，參眾兩院國會議員必須再次統計票數，並確認投票結果。完成這道手續後，拜登接下來只剩下20日的就職典禮，就將上台執政。

6日的會議主要為象徵形式，因為根據聯邦選舉法，國會已將各州於12月8日前所確認投票統計視為「最終結果」(conclusive)。

「選舉計算法」(Electoral Count Act)對於某州無法確任哪位候選人勝選的爭議訂有處理規範，但2020年大選並不適用，選舉人團投票結果早在數周之前完成確認；拜登與川普在大選中分別獲得306張、232張選舉人票。

潘斯主持6日會議時，象徵性質將遠遠超出實質功能。非營利選舉監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)選舉專家諾提(Adav Noti)說，潘斯將把各州送交的信封拆開，大聲宣布兩位總統候選人各自獲得幾張選舉人票，而且潘斯只負責宣布票數，清點票數的工作是由議事人員負責。

非營利政治監督組織「第一議題」(Issue One)政治操守研究專家麥吉西(Meredith McGehee)說，潘斯主持會議時，可以拒絕承認議事人員統計的選舉人票票數，但如此一來將構成公然觸法，若是交付國會投票，表決時將被占有多數優勢的民主黨立即否決。