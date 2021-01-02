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拜登就職典禮 川普飯店撈一票 400元房價飆漲逾2200元

編譯林育正／綜合1日電
華府川普國際飯店在1月20日總統就職典禮時，原本一晚400多元的房價，飆漲到至少2200元。(美聯社)
華府川普國際飯店在1月20日總統就職典禮時，原本一晚400多元的房價，飆漲到至少2200元。(美聯社)

川普總統和盟友將在1月6日進行最後一搏，試圖推翻選舉人團的投票結果；不過1月20日總統就職典禮當天，川普卻將從總統當選人拜登身上受益；華府的川普國際飯店從原本一晚400多元的房價，19和20日竟飆漲到超過2200元。

川普飯店表示，並沒有推出就職典禮相關優惠或是活動，飯店公關避談相關問題，但有員工私下表示目前還剩不少房間可預訂。

雖然川普至今不承認敗選，甚至展現有機會在最後一刻翻盤的決心，但他的盟友似乎已不這麼認為；而且這次可能是最後一次的總統就職典禮時華府仍有川普飯店。川普集團日前就已尋求買家買下飯店租賃權，但未有買家願意拿出接近5億元的報價。

2017年川普就職上任時，華府檢察長還曾控告就職委員會和川普集團，表示委員會花費超過百萬元，在川普飯店預訂了豪華宴會廳，違反華府的法律。

不過最近川普飯店透露，有不少民主黨支持者曾詢問就職典禮期間的住宿事宜。川普的大金主迪森(Doug Deason)更說：「川普飯店是華府最棒的飯店，更位在就職典禮的維安範圍之類。如果不考慮黨派立場，民主黨的賓客一定會感到非常舒適方便。」

雖然就職典禮規模今年縮小，但華府其他受到新冠肺炎疫情衝擊的豪華飯店，也期待趁著典禮彌補些收入。靠近白宮的亞當斯飯店(The Hay-Adams hotel)，就將就職前後的房價調升至一晚1399元，比平常的300多元貴了數倍。飯店表示目前有一定程度的訂房需求，但並未透露詳細數量。

外界仍在猜測，川普有可能在1月20日當天宣布四年後再次參選總統。白宮發言人迪爾(Judd Deere)說：「當川普總統確定他的計畫，他會讓你知道。」

川普 華府 白宮

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