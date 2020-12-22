變種病毒「稱不上威脅 疫苗仍有效」

英國日前發現新冠疫苗的變種病毒，引起極大驚慌，世界多數國家已採措施禁止英人入境。英國已採封城措施。圖為倫敦市中心告示牌提醒進入最高警戒。(Getty Images)

英國 發現變種的新冠病毒，而美軍華特里德陸軍研究院(Walter Reed Army Institute of Research)也積極投入研究，評估目前的疫苗 ，仍能防範變種病毒。

「變種病毒還稱不上威脅，但你永遠不知道未來會發生甚麼事。我們必須努力研究，持續進行觀察。」華特里德陸軍研究院傳染病研究中心主任麥可(Nelson Michael)表示，目前評估，疫苗對變種病毒依舊有效。

英國科學家將變種病毒的DNA測序分享於網路上，美軍研究人員已展開第一步的電腦分析；麥可解釋：「電腦的初步分析讓我們心裡有個底，是否該感到擔心，其他國家的團隊也在進行相同的分析。」

若電腦分析結果顯示有所疑慮，就必須在實驗時和動物身上進行實驗，確認疫苗是否能對抗變種病毒。

英國因應變種病毒的擴散，部分地區在聖誕假期必須封城；不過，首相強生(Boris Johnson)已表示：「目前還沒有證據顯示，疫苗碰上變種病毒效力會減弱。」而目前英國首席科學顧問也同意此說法。

英國政府首席科學顧問瓦蘭斯(Patrick Vallance)說：「目前研究上的假設是，疫苗仍足以對付變種病毒。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權的輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)疫苗的原理，皆是為新冠病毒表面棒狀醣蛋白創造基因藍圖；當免疫系統「看見」醣蛋白，便能學會如何對它發動攻擊；而變種病毒的遺傳指紋使它更容易被追蹤

許多傳染病和病毒基因專家表示，變種病毒可能只是被「超級傳播者」活動強化，使它在不造成嚴重症狀的狀況下，更容易傳播；或變種純粹來自於機緣。

聯邦疾病防治中心 (CDC)顧問沙夫納(William Schaffner)表示，就算病毒持續變異，但不至於使疫苗無效。他說：「病毒在本質上還是相同的，就像我可以從棕色外套，換穿灰色外套一樣，還是同一個人。」