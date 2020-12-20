川普想讓鮑威爾任特別顧問查大選舞弊 朱利安尼反對

川普總統18日找來律師鮑威爾，擬請她擔任特別法律顧問，但遭到與會人士反對。(Getty Images)

知情人士19日透露，白宮 18日晚間舉行的會商中，川普 總統有意任命連任選戰陣營前律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)出任特別顧問，調查「選舉舞弊」，川普還詢問是否可宣布「戒嚴」的構想；但這些想法都遭到白宮幕僚長梅杜斯與川普私人律師朱利安尼等人的大力反對。

另外，律師鮑威爾指稱Dominion投票機公司的選舉系統涉及大選舞弊，Dominion除要求她撤回一切不實指控外，另準備向她興訟。

「紐約時報」19日報導，鮑威爾釋出陰謀論，說南美國 家委內瑞拉在投票機上搞鬼，而影響美國選舉，川普陣營一度切割鮑威爾。她所提的幾起選舉舞弊訴訟均遭法院駁回。

報導指，川普是否執意任命鮑威爾擔任特別顧問，目前還不清楚。

知情人士說，朱利安尼也反對任命鮑威爾；朱利安尼目前想找國土安全部幫忙川普競選團隊，一起努力推翻選舉結果。18日白宮討論會場面火爆，與會者幾度爆發口角，除鮑威爾外，她的的客戶、甫獲川普特赦的前國安顧問佛林(Michael T. Flynn)也在場。

佛林日前上右派電視媒體Newsmax頻道表示，建議川普在幾個搖擺州部署軍隊，實施戒嚴，然後重辦選舉。

報導指，川普在18日會商中還詢問這個「實施戒嚴」的構想。知情人士指出，白宮律師西波隆(Pat Cipollone)、幕僚長梅杜斯均表反對。據說西波隆向川普表示，憲法沒賦予可以這樣做的權力。

雖說川普在選舉中普選票輸給總統當選人拜登700多萬票，選舉人團票也以232對306票敗北，但在鮑威爾等人的慫恿下，川普迄未承認敗選。鮑威爾等宣稱的國際陰謀論，即便很多川普最親近的盟友都斥為太荒謬。

川普18日集會上要求給鮑威爾安全許可，以便她繼續打官司推翻選舉結果；鮑威爾責備其他川普謀士，說他們「想落跑」。

川普近幾日另在其他場合接洽鮑威爾，而不管競選陣營11月以來就疏遠她。鮑威爾猛發無稽之談，說好幾個州所使用的Dominion選舉系統，與委內瑞拉陰謀操控美國選情有關。

Dominion公司日前要求鮑威爾撤回一切不實說法。有線電視新聞網(CNN)報導，川普連任陣營19日發備忘錄給工作人員，要求他們保存好鮑威爾與Dominion之間的一切文件，以備Dominion控告鮑威爾時之用；此事已獲一名工作人員證實。