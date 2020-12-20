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回應莫斯科設限外交官 川普政府擬關駐俄羅斯最後2領館

編譯中心／綜合19日電

即將卸任的川普政府，計畫關閉美國俄羅斯僅存的兩座領事館，以回應莫斯科允許在該國工作的美國外交官人數設置上限；在總統當選人拜登(Joe Biden)即將上任之際，華府和莫斯科之間的緊張關再度升高。

美國有線電視新聞網(CNN)引述國務院10日致函國會的信件內容報導，美國將關閉位於俄羅斯遠東地區的海參崴(Vladivostok，又名符拉迪沃斯托克)美國領事館，並暫停葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)美領館的作業。

這兩個領事館的十名外交人員，據報將轉到莫斯科的美國駐俄羅斯大使館任職，領事館的33名當地員工則飯碗不保。

國務院在信中寫道，關閉領事館是「為了應對美國駐俄羅斯外交使團在人員配備方面面臨的挑戰，因為2017年俄羅斯對美國使團施加了人員上限，並因此導致了俄羅斯因外交簽證而陷入僵局」。

一旦這兩座領事館關閉，美國在俄羅斯的外交代表機構，將只剩下莫斯科的大使館。這也使美國在整個俄羅斯領土上沒有外交存在，將阻礙美國人前往俄羅斯以及俄羅斯人獲得赴美簽證。

確認關閉的信發出三天後，聯邦政府機構發生重大駭客入侵，外界認為這是由俄羅斯網絡間諜組織實施的。

美國 俄羅斯 國務院

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