我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

威州聖母院爆染疫 一周8修女死亡 同天4人病歿

記者胡玉立／綜合報導
威斯康辛州艾姆格羅夫聖母院(Notre Dame of Elm Grove)上周驚傳有八位修女感染新冠肺炎死亡。(美聯社)
威斯康辛州艾姆格羅夫聖母院(Notre Dame of Elm Grove)上周驚傳有八位修女感染新冠肺炎死亡。(美聯社)

威斯康辛州密爾沃基郊區的艾姆格羅夫聖母院(Notre Dame of Elm Grove)過去九個月不曾傳出任何新冠疫情，但素來謹慎的該院上周驚傳八名修女染疫身亡，其中四人在14日同一天死亡，死者大多為80或90歲高齡；除再次凸顯新冠病毒傳播既快速又殘酷，修道院修女染疫及接種疫苗問題，也受到更多關注。

艾姆格羅夫聖母院住有大約100名修女，院方在11月26日感恩節當天發現一名修女檢測呈陽性反應；帶領相關地區的中央太平洋省聖母院(School Sisters of Notre Dame Central Pacific Province)院長史亞諾修女(Sister Debra Marie Sciano)表示，儘管院內採取社交安全距離和其他防疫措施，還是有更多人被傳染。

9日，艾姆格羅夫聖母院傳出第一樁染疫死亡案例後，死訊接踵而來；總計八名死者，有四人在14日當天死亡。對於視彼此為家人的全院修女和會眾來說，心情格外悲慟。

威斯康辛州艾姆格羅夫聖母院(Notre Dame of Elm Grove)上周...
威斯康辛州艾姆格羅夫聖母院(Notre Dame of Elm Grove)上周驚傳有八位修女感染新冠肺炎死亡；圖為聖母院入口的禁入標識。(美聯社)

希亞諾表示，「蒙主寵召的修女們年紀大多80或90多歲，但我們都沒想到他們會走得這麼快，大家都很難過。」

希亞諾以隱私為由，拒絕透露目前有多少人染疫；經檢測呈陽性反應的修女目前隔離在同一區域，不會與其他人接觸，葬禮和追悼儀式透過閉路電視播放。

同樣是在修道院，7月在底特律附近一處修道院有13名修女染疫死亡；紐約一個瑪利諾外方傳教會(Maryknoll)有七名修女死亡；威斯康星州春田市天使聖母修道院(Our Lady of the Angels)至少有六名修女喪生。

希亞諾說，天使聖母修道院已好幾個月沒有新增案例，但該院仍不允許訪客進入。

北美菲力西安修女會(Felician Sisters of North America) 位在密西根州利伏尼亞(Livonia)一處修道院，在疫情下陸續有13位修女染疫病逝，佔該院修女總人數五分之一，其中12人在4月至5月間死亡。

北美菲力西安修女會傳播總監史旺克(Deena Swank)表示，大家都很希望儘快為修女們接種疫苗。

希亞諾表示，她不知道艾姆格羅夫聖母院有沒有人被列入優先接種疫苗清單，但院方管理人員正與當地藥房聯繫，希望排隊打上疫苗。

修道院與養老院在疫情下其實有相同問題：院民都是老年人，而且都住得很靠近。新冠病毒疫情迄今，養老院染疫死亡情況最為慘烈。

疫情 疫苗 檢測

上一則

喬州110萬人已投票 民主黨樂看川普「失控」

下一則

染疫部長日前來參觀 華盛頓紀念碑被迫關閉

延伸閱讀

全美5天確診暴增百萬 洛杉磯郡每小時2人染疫亡

全美5天確診暴增百萬 洛杉磯郡每小時2人染疫亡
原因不明 麻州第二批輝瑞疫苗數量被砍

原因不明 麻州第二批輝瑞疫苗數量被砍
染疫後減少活動 馬克宏：目前感覺良好

染疫後減少活動 馬克宏：目前感覺良好
華青遭關移民監獄 母憂兒染疫

華青遭關移民監獄 母憂兒染疫

熱門新聞

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

2020-12-19 03:00
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
規模9000億的新紓困法案幾近達成協議，包括發放第二張聯邦紓困支票。(美聯社)

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

2020-12-17 02:30
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

2020-12-11 07:38
美國總統川普。路透

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

2020-12-16 07:57
聯邦眾院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪將出任美國貿易代表（USTR），她11日在美國總統當選人拜登(圖後方)記者會上，以黑色褲裝搭配白色襯衫亮相。(Getty Images)

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

2020-12-11 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩