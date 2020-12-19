威州聖母院爆染疫 一周8修女死亡 同天4人病歿

威斯康辛州艾姆格羅夫聖母院(Notre Dame of Elm Grove)上周驚傳有八位修女感染新冠肺炎死亡。(美聯社)

威斯康辛州密爾沃基郊區的艾姆格羅夫聖母院(Notre Dame of Elm Grove)過去九個月不曾傳出任何新冠疫情 ，但素來謹慎的該院上周驚傳八名修女染疫身亡，其中四人在14日同一天死亡，死者大多為80或90歲高齡；除再次凸顯新冠病毒傳播既快速又殘酷，修道院修女染疫及接種疫苗 問題，也受到更多關注。

艾姆格羅夫聖母院住有大約100名修女，院方在11月26日感恩節當天發現一名修女檢測 呈陽性反應；帶領相關地區的中央太平洋省聖母院(School Sisters of Notre Dame Central Pacific Province)院長史亞諾修女(Sister Debra Marie Sciano)表示，儘管院內採取社交安全距離和其他防疫措施，還是有更多人被傳染。

9日，艾姆格羅夫聖母院傳出第一樁染疫死亡案例後，死訊接踵而來；總計八名死者，有四人在14日當天死亡。對於視彼此為家人的全院修女和會眾來說，心情格外悲慟。

威斯康辛州艾姆格羅夫聖母院(Notre Dame of Elm Grove)上周驚傳有八位修女感染新冠肺炎死亡；圖為聖母院入口的禁入標識。(美聯社)

希亞諾表示，「蒙主寵召的修女們年紀大多80或90多歲，但我們都沒想到他們會走得這麼快，大家都很難過。」

希亞諾以隱私為由，拒絕透露目前有多少人染疫；經檢測呈陽性反應的修女目前隔離在同一區域，不會與其他人接觸，葬禮和追悼儀式透過閉路電視播放。

同樣是在修道院，7月在底特律附近一處修道院有13名修女染疫死亡；紐約一個瑪利諾外方傳教會(Maryknoll)有七名修女死亡；威斯康星州春田市天使聖母修道院(Our Lady of the Angels)至少有六名修女喪生。

希亞諾說，天使聖母修道院已好幾個月沒有新增案例，但該院仍不允許訪客進入。

北美菲力西安修女會(Felician Sisters of North America) 位在密西根州利伏尼亞(Livonia)一處修道院，在疫情下陸續有13位修女染疫病逝，佔該院修女總人數五分之一，其中12人在4月至5月間死亡。

北美菲力西安修女會傳播總監史旺克(Deena Swank)表示，大家都很希望儘快為修女們接種疫苗。

希亞諾表示，她不知道艾姆格羅夫聖母院有沒有人被列入優先接種疫苗清單，但院方管理人員正與當地藥房聯繫，希望排隊打上疫苗。

修道院與養老院在疫情下其實有相同問題：院民都是老年人，而且都住得很靠近。新冠病毒疫情迄今，養老院染疫死亡情況最為慘烈。