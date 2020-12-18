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單日確診27.6萬、死亡3656…又創新高

編譯陳韻涵／綜合17日電
重診病房新冠病人靠各種輔助呼吸設施維生。(Getty Images)
重診病房新冠病人靠各種輔助呼吸設施維生。(Getty Images)

約翰霍普金斯大學數據顯示，美國新冠肺炎疫情16日達到另一個晦暗里程碑，當天單日新增27萬6403個病例，3656人染疫死亡，單日新增與死亡病例皆創下美國疫情自年初爆發以來的紀錄，也是單日死亡第四日破3000人，和當日新增確診連續第44天破10萬例。

更有甚者，加州已成為新一波疫情熱點，確診病例超越印度、德國和英國，重症確診病患幾已耗盡醫療及停屍間的資源。

平均而言，新冠確診病患生病10日才會嚴重到符合住院資格，這表示17日的住院數據，實際反映出的是10天以前的疫情情況，當時加州平均每日確診不到1萬人。

洛杉磯郡健康服務部總監克利絲汀娜‧蓋麗(Christina Ghaly)說：「最慘的還沒來臨。」

美國上次單日新增確診及死亡人數破紀錄是在12月11日，即感恩節後兩天，當時紀錄為單日新增23萬1775例、死亡3300例。

約翰霍普金斯大學統計，截至17日，美國至少1719萬2376人確診、已知31萬424人死亡。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，17日截稿前的住院人數11萬4237人，其中重症2萬1900人，7847人靠呼吸器維生。

美國的確診數據在大選日後首次單日超過10萬例，感恩節後翌日的11月27日突破單日20萬例；公衛專家表示，感恩節群聚視造成疫情加重的原因，而今又聖誕節、新年假期將屆，更讓人憂心。

美國首席傳染病專家、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)、聯邦疾病防治中心(CDC)都建議人們戴口罩、勤洗手消毒，限縮旅遊移動，盡量在人少的戶外聚會，以免疫情在節後又加重。

加州是美國人口最稠密、最富裕的州，如今也是新冠肺炎疫情最慘重的州，重症病患幾乎已讓醫院及停屍間的資源變得匱乏。

加州上周通報空前疫情數據，新冠病毒追蹤計畫數據顯示，加州17日新增確診5萬2281例，過去七天確診增幅18.8%；此外，加州的檢驗確診率持續攀升到11.5%，超過專家認為高風險的兩倍多，代表病毒快速擴散。

華盛頓郵報(WP)指出，若加州是個國家，新增確診病例將超越印度、德國和英國。

加州各大醫院加護病房的可用病床數量急遽下降，聖荷昆谷(San Joaquin Valley)的病床周末額滿，洛杉磯及聖地牙哥等南加州地區的加護病房容量17日降至0%。

蓋麗表示：「我們的醫院遭到『圍攻』，預測模型還看不到(疫情和緩的)盡頭。」

內華達州雷諾市地區醫療中心因病床不夠，把停車場改成病房。(Getty Image...
內華達州雷諾市地區醫療中心因病床不夠，把停車場改成病房。(Getty Images)
重診病房內，醫生、護士、護士助理及呼吸機專家等，戴著各種防護設施，一齊為一位新冠...
重診病房內，醫生、護士、護士助理及呼吸機專家等，戴著各種防護設施，一齊為一位新冠病人翻身。(Getty Images)
華盛頓州奧林匹亞市一名女子舉著寫有「新冠病毒是一死刑」字樣的標語牌，呼籲人們不要...
華盛頓州奧林匹亞市一名女子舉著寫有「新冠病毒是一死刑」字樣的標語牌，呼籲人們不要對疫情掉以輕心。(路透)

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