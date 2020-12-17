接觸確診 自我隔離 龐培歐國務院辦聖誕派對 被批「不負責任」

國務院16日上午證實，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與新冠確診者有近距離接觸，已經依照CDC防疫準則自我隔離。(美聯社)

美國國務院 一名發言人16日表示，國務卿龐培歐 (Michael Pompeo)與新冠確診者有接觸史，已經依照美國疾病管制暨預防中心(CDC)防疫準則自我隔離；然而，就在疫情嚴重惡化，美國染疫死亡人數突破30萬之際，龐培歐15日卻在國務院舉行室內聖誕派對，廣發邀請函給900多名賓客，引發批評。

●會面布林肯 臨時卻被取消

龐培歐16日沒有公開行程，也沒有露面；有線電視新聞網(CNN)15日報導，龐培歐原定17日將與總統當選人拜登提名的國務卿人選布林肯(Antony Blinken)會面；如今龐培歐隔離觀察，是否影響這場會面？

一名發言人以背景說明方式回覆本報記者詢問僅表示，「目前沒有已計畫或確認的會面。」

國務院也以保護個人隱私為由，未透露與龐培歐接觸的確診案例身份。

美國染疫住院率、死亡人數都不斷刷新紀錄之際，龐培歐具名對900名賓客發出國務院聖誕派對邀請函，舉行地點為室內空間。

國務卿龐培歐(右一)因與新冠確診者有接觸史，已依CDC防疫準則自我隔離。圖為他本月11日攜家人一起參觀白宮。(路透)

●邀請900人 不到70人出席

華盛頓郵報報導，兩名官員透露，龐培歐與妻子蘇珊‧龐培歐(Susan Pompeo)15日出席派對，但龐培歐取消了原訂在派對上發表的演說，改由另一名演講人代打。

這場派對的主題是慰勞派駐伊拉克、阿富汗等海外危險地區的國務院外交官及眷屬。

報導指出，截至派對舉行前夕的14日晚間，僅有70名賓客對於國務院的聖誕派對邀請做出回覆，但派對當天實際到場的賓客人數卻更少。

龐培歐臨時取消在派對發表演說的原因為何，是否與在室內舉辦大型派對可能威脅個人健康的考量有關，國務院並未說明。

華盛頓郵報報導，官員透露，在這場聖誕派對上，國務院提供賓客飲品、盒裝餐點，還有一名打扮成聖誕老人的男性，戴著口罩一桌一桌與賓客寒暄。

●規定戴口罩 用餐時放桌上

報導指出，國務院雖然要求賓客必須戴口罩並保持社交距離，但從派對照片可以看出，賓客們用餐時口罩是放在桌上的。

兩名接到邀請函的受邀者表示，很遺憾國務院舉辦這場活動，讓出席的外交官、眷屬與國務院人員，通通面臨染疫風險。

一名外交官妻子則說，收到邀請函後婉謝參加，因為丈夫派駐海外，萬一她參加派對之後生病了，孩子將無人照料，「舉辦這場派對真的是完全不負責任的行為。」