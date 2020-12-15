忠誠測驗！川普搞控制 緊抓共和黨

川普 連任陣營在全美興訟，想推翻總統選舉結果，不斷敗訴，碰一鼻子灰，但川普人馬的動作還有其他目的，就是糾合全國共和黨 人相挺川普對民主原則的攻擊，就算他離開白宮 ，還可牢牢控制共和黨。

「華盛頓郵報」報導，過去六周，川普祭出終極測試來考驗共和黨，強迫黨籍民選官員選擇是要效忠於他，還是國家的民主程序。他叫川普支持者公開展示支持力道，最後絕大多數共和黨官員都選擇與川普站在同一邊。

近三分之二共和黨籍聯邦眾議員、18個州的檢察長，都在法律文件上簽名，然後向最高院遞狀，想推翻很多個州的選民意志。有些共和黨人上電視，鸚鵡學舌地背誦川普無稽之談的選舉陰謀論，另些人巧舌如簧，提到內戰，以表達對總統的忠心赤忱。

川普則留在白宮，大致上只用社群媒體向支持者喊話，全力阻止政府讓民主黨總統當選人拜登勝選，並對叫得最大聲的支持者表示鼓勵；而沒能表達絕對忠誠的共和黨員，他就威脅其政治前途。

川普陣營以毫無根據的陰謀論四處指控，也使得許多選務官員和議員陷入暴力威脅的恐懼之中。

目前全國共和黨官員由自由派、溫和派到極右派，都屈從於川普意志，爭相表演效忠，以前所未見的攻擊，不把政權和平轉移給拜登。

但這些努力都無法改變現實，川普下個月就得以一任總統身分離開白宮。只是，光以願意跟他站同一邊的共和黨人數來看，就足以顯示川普對接管才五年、以自己形像來打造的共和黨，仍有持久的控制力。

共和黨資深策士史蒂芬斯(Stuart Stevens)表示，共和黨已採取的態度是：如果民主制度有助於他們繼續掌權，那就平安無事，假如民主不讓他們掌權，就反對民主；如此靠攏川普而形成的信仰，已宣告與民主價值仳離。

史蒂芬斯認為，出現這種狀況不光因畏懼川普，還有共和黨人認為那麼做有助於自己的政治野心。