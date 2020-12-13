出現高燒噁心…接種疫苗護士：有副作用 但絕對值得

護士克麗絲汀·蔡。(取自推特)

參與輝瑞(Pfizer)疫苗 試驗的亞裔 護士克麗絲汀·蔡(Kristen Choi)在接種第二劑疫苗後，出現了高燒、噁心、疲倦等副作用，情況明顯到她一度擔心自己是不是染上COVID-19；但這些副作用其實是疫苗活化她體內免疫系統的反應；副作用在一天之內就消失了；她以「過來人」身分強調，「大家都應接種疫苗，這麼做絕對值得。 」

專家則呼籲，醫療體系和政府應在疫苗接種過程中，積極為民眾提供支持、分享醫療專業經驗，才能讓人對疫苗接種建立信心。

根據美國 醫學會雜誌(JAMA)，蔡女士8月接受輝瑞疫苗試驗第一劑注射，當時除手臂酸痛，沒別的副作用。9月接種第二劑後，她感到寒冷、噁心和頭暈。身為護士和研究人員，她知道自己對第二劑的反應可能代表疫苗活化了她的免疫系統。但當她發燒一整夜、次日清晨體溫達到華氏104.9度時，她一度害怕起來，還曾心想「我是不是得了COVID-19？ 」但她很快回復理智，明白這正是接種疫苗後的常見狀況。

蔡女士迅速致電研究辦公室，應答的護士告訴她，注射第二劑後出現反應的情況很普遍。她在服用退燒止痛藥Tylenol、喝了些水後，燒開始退了，次日上午副作用全都消失了。

蔡女士表示：「我絕對認為每個人都應該接種疫苗。我經歷的過程雖然不是很愉快，但不是什麼緊急狀況，狀況也很短暫，一天就消失了。如果我非得再做一次不可，我會毫不猶豫地去做。」

輝瑞疫苗臨床試驗中，大多數志願者都有些副作用。最常見的反應是注射部位疼痛(84％)、疲勞(63％)和頭痛(55％)。至於發燒則不太常見，14％志願者報告溫度高於正常水平。同時出現多種副作用的情況，似乎比較罕見。

蔡女士建議醫療服務提供者，坦誠告訴民眾，接種疫苗可能發生的反應和如何因應。

「重塑疫苗之爭」(Anti/Vax: Reframing the Vaccination Controversy)一書作者、賓州州立大學醫學院人文系主任豪斯曼(Bernice Hausman)則指出，蔡女士出現副作用的類似情節，可能會阻礙人們施打新冠疫苗，「這不僅是人們如何理解的問題。對政府、製藥公司和公衛系統缺乏信任的問題，也必須解決才行。」

最重要的是，豪斯曼說，在推動疫苗接種過程中，必須讓人知道他們會受到妥善照顧；例如，對接種疫苗後感到不適而一時無法上班的人，提供經濟支援。