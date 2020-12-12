不甩川普 參院通過國防授權法

國會參院11日高票通過國防授權法案和短期開支法案；圖為多數黨領袖麥康諾(前左)進入國會大廈。(路透)

參院 11日以84票對13票通過年度國防授權法案，即使川普 總統否決，86%的贊成票數也遠比推翻總統否決所需的三分之二多出很多；眾院也在本周以335票對78票的絕對多數通過該法案。參院11日晚再度投票，之後，把最終決定送交白宮。

國會已連續59年兩大黨共識決通過國防支出法案，從未間斷，川普不滿今年國會審理的法案，主要有兩點：不照他的意思刪除或修訂兩大條文，一個准許更改邦聯人物命名的軍事基地名稱，另一個讓社群媒體公司不必為自己平台刊載的內容負法律責任。

川普政府8日聲明反對原因：法案沒有包括重要的國安措施，也沒有包含尊重老兵與軍史的條文，也與川普政府以國安與外交行動讓「美國 第一」的政策相牴觸。

參院多數黨領袖麥康諾10日下午在院內演說，呼籲同僚支持法案。他說，授權支用7405億元的這個法案，可以確保川普總統將美國國防能力、科技與戰略核武嚇阻現代化的工作，獲得極大的進展。「這是必須通過的法案，」麥康諾說。

他說，法案內容含兩黨共同的優先目標，將令兩黨雙贏，「雖然不是兩黨希望的政策全都包括進去，但包含極大多數的重要政策，也把不合宜的部分排除在外。」

法案在川普簽署後立即生效，他不簽則十天後自動生效；如果川普否決該法案，許多法定支出日期都在元月1日到期，例如85億元軍事建設費，補助軍人子女教育、國防部全職文職人員、30種特別費、獎金、及危險地區加給的7000萬元，都會暫時凍結；也就是說，部分軍人的薪資將縮水。

參院國防委員會主席英霍夫(Jim Inhofe)不斷勸阻川普否決，10日也呼籲同僚「為了三軍將士及其家人」投贊成票。

發言反對的參議員保羅(Rand Paul)說，法案裡有一條款目的是不讓川普撤出駐阿富汗的美軍，無法實現撤軍政策，可說是「不讓川普終結阿富汗戰爭」的法案。