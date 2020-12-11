CDC主任芮斐德 被指控下令刪敏感電郵
美國疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)遭部屬在本周稍早向國會調查人員指控，曾命令屬下刪除川普總統政治任命官員企圖干預新冠疫情科學報告的電郵。
眾院新冠病毒危機小組委員會(House Subcommittee on the Coronavirus Crisis)主席、眾院民主黨黨鞭柯里本(Jim Clyburn)10日表示，這起事件反映出川普政府以政治手段干預疫情因應行動，不但故意隱瞞事實，還企圖破壞證據。
Politico新聞網站報導，眾院調查白宮疫情因應的小組委員會在7日的閉門會議上，接到疾管中心高層官員投訴指出，川普政府明顯企圖干預疾管中心。
報導指出，今年8月8日，當時擔任衛生部發言人卡普托(Michael Caputo)科學顧問的亞歷山德爾(Paul Alexander)寄發電郵給疾管中心，要求疾管中心刪改受到各界重視的「死亡率與發病率周報」(Morbidity and Mortality Weekly Reports)，讓報告內容符合川普淡化處理疫情的基調。
「死亡率與發病率周報」主編夏洛特‧肯特(Charlotte Kent)對國會調查人員說：「我接到了刪除那封電郵的指示。」
肯特表示，亞歷山德爾電郵寄達時她剛好休假，代班同事轉告上級要求刪除電郵的指示，她也明白下令刪除電郵的長官就是芮斐德。
她對國會調查人員說，不曾親眼看過這封信件，因為等到前往電子郵箱尋找時，已經找不到了。
Politico新聞網站報導，柯里本在寫給芮斐德及衛生部長阿查爾(Alex Azar)的信中表示，要由部屬刪除文件有違公務員操守，甚至有觸犯聯邦檔案保存法規之嫌。
信中寫道，聯邦雇員有責任保留檔案資料，銷毀聯邦政府文件可能構成違法，聯邦法律對於故意銷毀聯邦文件的罰責是最高三年的有刑徒刑。
芮斐德10日下午回應聲明中，並未否認指示屬下刪除電郵。他表示，曾經要求屬下「無須理會」亞歷山德爾的建議。
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