CDC主任芮斐德 被指控下令刪敏感電郵

CDC主任芮斐德遭部屬指控，曾命令屬下刪除川普企圖干預新冠疫情報告的電郵。(路透)

美國疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)遭部屬在本周稍早向國會調查人員指控，曾命令屬下刪除川普 總統政治任命官員企圖干預新冠疫情 科學報告的電郵。

眾院 新冠病毒危機小組委員會(House Subcommittee on the Coronavirus Crisis)主席、眾院民主黨黨鞭柯里本(Jim Clyburn)10日表示，這起事件反映出川普政府以政治手段干預疫情因應行動，不但故意隱瞞事實，還企圖破壞證據。

Politico新聞網站報導，眾院調查白宮疫情因應的小組委員會在7日的閉門會議上，接到疾管中心高層官員投訴指出，川普政府明顯企圖干預疾管中心。

報導指出，今年8月8日，當時擔任衛生部發言人卡普托(Michael Caputo)科學顧問的亞歷山德爾(Paul Alexander)寄發電郵給疾管中心，要求疾管中心刪改受到各界重視的「死亡率與發病率周報」(Morbidity and Mortality Weekly Reports)，讓報告內容符合川普淡化處理疫情的基調。

「死亡率與發病率周報」主編夏洛特‧肯特(Charlotte Kent)對國會調查人員說：「我接到了刪除那封電郵的指示。」

肯特表示，亞歷山德爾電郵寄達時她剛好休假，代班同事轉告上級要求刪除電郵的指示，她也明白下令刪除電郵的長官就是芮斐德。

她對國會調查人員說，不曾親眼看過這封信件，因為等到前往電子郵箱尋找時，已經找不到了。

Politico新聞網站報導，柯里本在寫給芮斐德及衛生部長阿查爾(Alex Azar)的信中表示，要由部屬刪除文件有違公務員操守，甚至有觸犯聯邦檔案保存法規之嫌。

信中寫道，聯邦雇員有責任保留檔案資料，銷毀聯邦政府文件可能構成違法，聯邦法律對於故意銷毀聯邦文件的罰責是最高三年的有刑徒刑。

芮斐德10日下午回應聲明中，並未否認指示屬下刪除電郵。他表示，曾經要求屬下「無須理會」亞歷山德爾的建議。