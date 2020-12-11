聯邦顧問背書 輝瑞疫苗日內施打

聯邦政府的顧問小組10日為輝瑞藥廠的新冠疫苗背書，目前只待FDA批准，即可展開大規模注射。(路透)

聯邦政府的顧問小組10日為輝瑞藥廠(Pfizer)的新冠疫苗 背書，目前只待聯邦食品暨藥物管理局(FDA )批准，即可展開全國大規模注射。

諮詢小組是以17票對4票，0票棄權的情況下，確認輝瑞與德國合作夥伴BioNTech研發的疫苗，對16歲以上的成年人及青少年是安全有效的；一般相信，FDA會批准使用該疫苗，至於何時可以在全國展開注射，主要取決於FDA專家小組的建議。

由發現新冠病毒至研發成功疫苗，以不足一年的驚人速度完成，因此必須由非政府的顧問作出獨立審查，對加強民眾的安全信心至關重要。

FDA疫苗總監馬克斯(Peter Marks)透露，將在幾天到一星期內做出決定；FDA局長韓恩(Stephen Hahn)表示，國民希望FDA的專家展開科學的審查，盡快作出決定。

英國 是全球第一個開始使用輝瑞新冠疫苗的國家，儘管有兩人注射後出現過敏反應遭到質疑，但顧問小組10日仍然作出認可的決定。

顧問小組成員、費城兒童醫院醫師奧菲特(Paul Offit)表示，儘管還有很多未知數，但「問題是你(對病毒)了解多少」，因此他得出結論是，在緊急情況下，注射疫苗的潛在好處大於風險。

從冷藏室取出疫苗時，需要戴上特殊手套。(路透)

除了輝瑞之外，FDA下周將會審查第二種疫苗，即由莫德納生技公司(Moderna)與國家衛生研究院(National Institutes of Health)合作研發的一種，另外嬌生公司(Johnson & Johnson)疫苗、英國牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)合作研發的，也陸續等候審批。

美國衛生專家希望這四款疫苗最終能夠使戰勝疫情。但他們估計至少有70%的美國人接種疫苗才能實現群體免疫，這也意味還要等多幾個月才能恢復正常生活，毋須再戴口罩。

在顧問小組確認後，現在所有人的注意力都落在FDA的科研專家身上，因為最終是由他們拍板是否廣泛使用。

儘管各方對輝瑞疫苗的廣泛使用大開綠燈，但最後階段的研究尚未完成，有專家仍持質疑態度；例如，目前尚不清楚它能否阻止無症狀感染者的傳播，因為有一半病例都是由這些無症狀感染者散播。