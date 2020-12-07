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加州增逾3萬例確診再創新高 若干郡不甩防疫措施

疫苗接種誰優先？多州推給醫院、醫療供應者決定

記者顏伶如／綜合報導
救兵新冠疫苗即將到來，但如何分配讓民眾施打，各州做法不一，有的州府交由醫療體系分發。圖為邁阿密大學米勒醫學院醫檢人員正在檢測新冠疫苗的志願者。(美聯社)
救兵新冠疫苗即將到來，但如何分配讓民眾施打，各州做法不一，有的州府交由醫療體系分發。圖為邁阿密大學米勒醫學院醫檢人員正在檢測新冠疫苗的志願者。(美聯社)

獲得緊急批准授權的第一批新冠疫苗，究竟哪些人可以優先施打，多州政府把棘手問題留給醫院等醫療服務提供者決定，結果恐將亂成一團。肯塔基州、密西西比州、紐約州都已指示州內醫院，為哪些員工應該接受第一批疫苗施打規畫等級順序。

阿肯色州、明尼蘇達州等，州政府目前則都還沒有發布決定，表示將與州政府的衛生顧問團進一步研商之後，再做決定。

就在各州忙著研議首批問世的新冠疫苗應先提供給哪些族群使用之際，某些州長則直接把疫苗施打順序的決定權交給醫療業者，醫院系體在不到兩周時間裡，為分配到數量有限的疫苗，擬出施打順序計畫。

聯邦疾病防治中心(CDC)科學家組成的顧問團上周決議，醫護人員、住在養老院裡的老人，由於感染致命新冠病毒的風險最高，應該排在疫苗施打的第一順位。不過，川普政府則讓各州政府擁有極大的彈性空間，可以自行處理首波疫苗的分配。

Politico新聞網站報導，如今某些州政府直接把疫苗分配的權限下放給醫院，理由是醫院較有能力釐清哪些人應該接受施打疫苗。

民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)3日在記者會上便說，醫院知道哪些人屬於高風險群，「我們能提供的第一批疫苗配送，數量相當有限」。

部分輿論指出，州長把疫苗施打順序問題交給醫院是正確的，畢竟首批疫苗數量非常少且時間匆促，很難一一釐清疫苗施打順序的道德考量、物流配送等問題。但也有反對意見指出，交給醫院處理將讓疫苗施打安排變得東拼西湊，疫苗分配的透明化與公平原則因此遭到破壞。

「現在狀況其實滿混亂的。」約翰霍普金斯大學健康安全研究中心資深研究員湯尼爾(Eric Toner)也說：「結果可能將是亂七八糟。」

疫苗 肯塔基州 紐約州

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