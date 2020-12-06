美中西部確診數漸趨緩？ 專家：恐只是「回報延遲」

德州休士頓市的聯合紀念醫療中心一位新冠病患葛蘿莉亞．賈西亞4日在護士(左)協助下，開心的透過視頻與家人通話。德州新冠死亡人數已超過2萬2000人。(Getty Images)

全美中西部地區自勞工節過後氣候轉為寒冷，由於人們大多只能從事室內活動，導致確診人數不斷激增；不過最近終於傳出好消息，過去14天中西部疫情 似乎逐漸趨緩，令人感到振奮，但也有部分專家們認為此一現象很可能只是曇花一現。

入冬後疫情急遽升溫的中西部州包括伊利諾、愛阿華、密蘇里、堪薩斯、內布拉斯加，以及南、北達科他州 ，數月以來地方醫療系統瀕臨癱瘓，死亡人數更是數以千計的成長；另外，感恩節前大批民眾接受檢測恐怕也造成再一波確診潮，直到最近兩周確診人數才開始下滑。

然而，中西部各州防疫措施大不相同，包括室內是否強制戴口罩等；以南達科他州 來說，口罩命令的執行力是相對薄弱，但紐約時報的數據仍證明該州和其他地區的確診人數都持續下降；以北達科他州為例，儘管過去數周的單日新增確診案例數處於全國之冠，至11月中旬染疫人數減少的幅度也超過一半。

華盛頓大學(University of Washington)生物學系教授柏格斯壯(Carl Bergstrom)指出，某種程度上媒體在疫情期間也扮演著重要的角色；在中西部疫情大爆發前，媒體對此報導的篇幅遠不及於東北岸地區；他還說：「我們得到最重要的教訓，就是無論你能多準確的預測疫情，真正大力趨動疫情的關鍵仍在於人類的行為改變。」

此外，假期期間回報系統很可能出現延遲的現象，形成確診人數減少的假象；一般來說死亡人數的增長都會落後確診人數，而這項數據在中西部部分地區仍持續成長，因此柏格斯壯認為疫情趨緩恐怕只是海市蜃樓。

以南達科他州為例，約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計指出，病毒檢驗的樣本在過去14天中，近乎一半都呈現陽性反應，且死亡率仍維持全國最高。