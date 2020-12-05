我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

流行病學專家：7成人口接種疫苗 才能回到以前生活

記者顏伶如／綜合報導
流行病學專家共同生活模式，包括不參加大型體育賽事、演唱會，避免多人聚會，減少出遊。但感恩節假期前後，出入機場旅客依然眾多。(美聯社)
流行病學專家共同生活模式，包括不參加大型體育賽事、演唱會，避免多人聚會，減少出遊。但感恩節假期前後，出入機場旅客依然眾多。(美聯社)

美國新冠病毒染疫住院率、死亡率一路走高之際，流行病學專家疫情期間日常生活都怎麼過，或許值得一般民眾參考或學習；紐約時報對700位流行病學專家進行問卷調查發現，過去一個月內他們的共同生活模式包括幾乎無人參加大型體育賽事、演唱會或戲劇活動，僅3%曾與不太熟悉的人見面、3%曾出席婚喪儀式，僅4%曾讓兒女參加室內玩伴聚會(play dates)。

統計顯示，700名流行病學專家中約有半數表示，將繼續維持目前的日常生活模式，直到全體人口至少有七成已接受新冠疫苗為止；另有30%受訪專家說，自己接種疫苗後，生活模式會略做調整。

何時可以回到疫情發生前的正常生活，專家看法不一。

密西根州立大學(Michigan State University)流行病學教授凱莉‧史特魯茲(Kelly Strutz)說，如果疫苗推出後效果良好，日常生活可望再2021年夏季慢慢恢復正常；不過，洛杉磯加州大學(UCLA)流行病學教授麥可斯(Karin Michels)則說，或許要等好幾年後，民眾才能安全地回到像過去一樣的生活習慣。

日常生活中最常出現的23種活動中，700位流行病學者過去一個月多數曾參與的項目只有三項：90%曾去超市或藥局，62%曾在戶外跟朋友碰面，72%曾沒戴口罩去郵箱取信件。

過去一個月裡，因為非緊急健康狀況而去看醫生的受訪專家有44%，29%曾去髮廊，26%把子女送到托兒所或學校上課，26%曾為孩子安排戶外玩伴聚會的。

曾經在餐廳室內堂食的受訪專家僅12%，曾搭乘地鐵或公車的有11%，曾前往年長親友家中拜訪的有10%，曾參加政治集會或示威抗議者有10%。

舊金山加大流行病博士後學者麥特海(Ellicott Matthay)說，疫情期間如果要與不熟的人近距離接觸，總是感到不安心。

疫情 疫苗 紐約時報

上一則

美情報總監：中對解放軍進行人體實驗 企圖打造「超級士兵」

下一則

接種疫苗就不會傳播病毒? 輝瑞主席不敢確定

延伸閱讀

打新冠疫苗就不會傳播病毒？輝瑞主席說「不確定」

打新冠疫苗就不會傳播病毒？輝瑞主席說「不確定」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

莫迪：新冠肺炎疫苗數周準備就緒 將開始接種

莫迪：新冠肺炎疫苗數周準備就緒 將開始接種
大華府首批疫苗分配草案出爐

大華府首批疫苗分配草案出爐

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

2020-12-05 03:00
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17
謝家華(右)與川普總統的長女伊凡卡(左)私交甚篤。(取自伊凡卡推特)

謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思

2020-11-29 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬