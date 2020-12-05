流行病學專家：7成人口接種疫苗 才能回到以前生活

流行病學專家共同生活模式，包括不參加大型體育賽事、演唱會，避免多人聚會，減少出遊。但感恩節假期前後，出入機場旅客依然眾多。(美聯社)

美國新冠病毒染疫住院率、死亡率一路走高之際，流行病學專家疫情 期間日常生活都怎麼過，或許值得一般民眾參考或學習；紐約時報 對700位流行病學專家進行問卷調查發現，過去一個月內他們的共同生活模式包括幾乎無人參加大型體育賽事、演唱會或戲劇活動，僅3%曾與不太熟悉的人見面、3%曾出席婚喪儀式，僅4%曾讓兒女參加室內玩伴聚會(play dates)。

統計顯示，700名流行病學專家中約有半數表示，將繼續維持目前的日常生活模式，直到全體人口至少有七成已接受新冠疫苗 為止；另有30%受訪專家說，自己接種疫苗後，生活模式會略做調整。

何時可以回到疫情發生前的正常生活，專家看法不一。

密西根州立大學(Michigan State University)流行病學教授凱莉‧史特魯茲(Kelly Strutz)說，如果疫苗推出後效果良好，日常生活可望再2021年夏季慢慢恢復正常；不過，洛杉磯加州大學(UCLA)流行病學教授麥可斯(Karin Michels)則說，或許要等好幾年後，民眾才能安全地回到像過去一樣的生活習慣。

日常生活中最常出現的23種活動中，700位流行病學者過去一個月多數曾參與的項目只有三項：90%曾去超市或藥局，62%曾在戶外跟朋友碰面，72%曾沒戴口罩去郵箱取信件。

過去一個月裡，因為非緊急健康狀況而去看醫生的受訪專家有44%，29%曾去髮廊，26%把子女送到托兒所或學校上課，26%曾為孩子安排戶外玩伴聚會的。

曾經在餐廳室內堂食的受訪專家僅12%，曾搭乘地鐵或公車的有11%，曾前往年長親友家中拜訪的有10%，曾參加政治集會或示威抗議者有10%。

舊金山加大流行病博士後學者麥特海(Ellicott Matthay)說，疫情期間如果要與不熟的人近距離接觸，總是感到不安心。