「支持他的總統夢」43年婚姻 第一夫人當白登守護者

今年69歲的吉兒是白登的第二任妻子，本身具有博士學位，一身兼負妻子、母親、祖母及教育家等角色。(美聯社)

總統當選人白登 1月20日將成為白宮 新主人，當所有人的目光都集中在即將上任的白登政府時，焦點也開始瞄向未來的第一夫人吉兒‧白登(Jill Biden)。

今年69歲的吉兒是白登的第二任妻子，本身具有博士學位，一身兼負妻子、母親、祖母及教育家等角色。在43年婚姻中，當白登由聯邦參議員乃至副總統，她也為丈夫扮演著不同的守護人。

現在她將成為第一夫人，但卻打算繼續擔任大學教授，若然的話，她會成為唯一在白宮外打工的第一夫人，然而她的白登首席保護人角色始終不會改變。

打從今年2月抵擋抗議者衝向白登，以至新冠疫情大流行期間，她讓丈夫與記者遠離，除了保護，她一次又一次地支持丈夫的總統野心夢，除了2004年的一次。

自從嫁給白登後，她一直是政治人的妻子。

一直以來，所有作為第二夫人的副總統妻子，是沒有真正給公眾關注過，但吉兒屬於例外。曾經著有多本關於第一夫人書籍的瑞德大學(Rider University)教授蜜拉‧古丁(Myra Gutin)認為，吉兒很久以來已受到公眾關注。其中最早可追溯到1972年，白登在首任妻子及幼女在車禍中喪生後，他與吉兒再婚，而她全力撫養白登兩名倖存的兒子。

她無須像其他人那樣學習如何當第一夫人，因為她本已有大作為。她曾在一本自傳中寫道，「作為政治配偶，我發現堅忍精神對我有好處」，「我很早就決定，永遠不要受自己的情緒支配」。

在白登整個從政過程中，吉兒對丈夫的保護性表現非常突出。例如在競選初期，曾經有幾名女子指遭白登不當觸摸，吉兒全力為他辯護，甚至在美國 廣播公司的節目中力挺，認為是不少人為了尋求安慰或同情而故意接近白登。

今年2月，在新罕布夏州，一名男子試圖越過白登周圍的繩索區，但隨即遭吉兒用雙臂抱著並將之推開。一個月後，她在洛杉磯同樣阻擋了一名抗議者。

新冠病毒已在美國造成逾26萬6838人死亡，破壞了日常生活，但白登夫婦透過自身的經歷，提供一個安慰代理人的角色。