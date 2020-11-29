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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

確診大爆發! 美單日新增20.5萬例 11月新增400萬例

編譯陳韻涵╱綜合28日電
新冠肺炎病例在全美大爆發，11月新增確診超過400萬例。但數百萬的民眾無視警告，在感恩節仍出遊或返家。圖為紐約拉瓜迪亞機場標明預防病毒規定。 （美聯社）
新冠肺炎病例在全美大爆發，11月新增確診超過400萬例。但數百萬的民眾無視警告，在感恩節仍出遊或返家。圖為紐約拉瓜迪亞機場標明預防病毒規定。 （美聯社）

全美新冠肺炎疫情4月15日寫下悲慘死亡紀錄，當天通報2752人死亡，是疫情爆發以來病歿人數最多的一天；然而在抗疫超過七個月後，全美死亡人數再次攀升，朝這個里程碑猛烈邁進；不僅如此，11月全美新增確診病例迄今已逾400萬例，不僅沒有減少，更是10月190萬例的一倍有餘。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至28日全球至少6214萬7874人確診、已知145萬326人死亡；美國至少1323萬3884人確診、26萬6009人死亡。

疫情迄今，醫護已了解如何更好的治療病患，並避免疾病惡化以延續病患性命；相較春季疫情最慘重時，當前死亡率已大幅降低。

●病例暴增 死亡率恐再上升

然而，新增確診人數居高不下，表示死亡率可能再次攀升；上周檢驗確診逾110萬人，平均每日逾17萬人檢驗確診，幾乎耗盡全國醫療資源。

4月疫情高峰時，每日通報約3.1萬新病例，但當時檢測有限，存在許多隱性確診數據，病歿情況大多集中在紐約、新澤西和路易斯安納州；如今，死亡案例遍布全國，少有社區不受影響；11月25日，全國通報2300人病歿，為5月以來新高。

本月有44州刷新每周確診紀錄，25州締造每周死亡紀錄，不少民眾趁感恩節旅行，可能會推高確診和死亡病例。

紐約市4月15日當天紀錄數百個死亡病例，夏季進入緊急時期，新冠病毒後來奪走逾2萬名紐約居民的性命；如今，紐約市的新增確診病例再次增加，都會區平均每日新增6600例，為10月的五倍，所幸未像春季般嚴重。 

●假節旅遊 確診人數將續增

夏季疫情蔓延至包括佛州等位於陽光帶州，近幾周則在中西部和大平原地區惡化。

截至25日，七天平均通報病例達到創新高的17.6萬例，更慘的可能還在後頭，加州南部、西德州和佛州南部的疫情逐漸失控。

數以百萬計美國人趁著感恩節周末旅遊，或趁黑色星期五外出購物；JHU健康安全中心主任英格萊斯比(Tom Inglesby)說：「考量室內活動增加，佳節陸續到來，我們預期確診情況將持續增加。」

各州的感恩節疫情數據回報未臻完備，但周末和周間相比，已有確診增加的趨勢；27日通報新增逾20.5萬例、死亡逾1400人，這是美國首次單日新增逾20萬例。

過去幾個月來，每月的新增病例起伏很大，3月逾18.8萬例，4月至少88.7萬例，5月降至72.35萬例，國殤日後的6月增至85.4萬例；7月飆上191.8萬例，8月降至147.3萬例，9月再增至121.6萬例，10月回升至194.6萬例；11月截至28日中午已有400萬6548例，還有兩天的成長空間。

疫苗下月中可望獲准並讓高風險族群接種，為遏止疫情帶來一線希望，但專家呼籲人們仍不能鬆懈防疫。

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