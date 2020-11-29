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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

公校降，私校升！疫情改寫美國入學率

編譯盧炯燊╱綜合28日電
根據調查，新冠疫情不退，導致公校入學率降低。圖為伊利諾州威靈市一所小學的學生本月11日在校上課後坐校車返家。(美聯社)
根據調查，新冠疫情不退，導致公校入學率降低。圖為伊利諾州威靈市一所小學的學生本月11日在校上課後坐校車返家。(美聯社)

新冠疫情影響下，全美公立學校的入學率下降，相反私立學校的入讀人數大幅增加。

因為疫情關係，公立學校均採取遙距模式或混合面授學習課程授課，不少家長索性讓子女退學留在家中，或尋找採取面授課程的學校，結果在新學期開課兩個半月後，出現令人吃驚的統計數字。

例如麻州公立學校的入學人數比去年減少了3.7萬人，相當下降了近4%。其他如紐約市公立學校的入學人數下降了3.1萬，即3.2%；威斯康辛及密蘇里州同樣減少3%；北卡羅來納州減少4%；對於教育體系而言，下降比率相當驚人。

但大多採取面授學習的私立學校則出現相反現象；全美私立學校協會(National Association of Independent Schools)的數據，新英格蘭地區36%的私校9月入學率較去年有所增加。

在某些地區，例如紐約市以外的三州地區(即新澤西、紐約州及賓州)，不少富裕的家長就把子女送到採取面授教學的私立學校。

新澤西州私立學校協會執行董事埃弗里特(Carole J. Everett)向媒體表示，報名及申請入讀的數字增加了，這很大程度上是因為他們離開城市的公立學校。不少有子女入讀公立學校的父母表示，對學校沒有採取面授課程感到失望。

麻州學校委員會協會負責人庫徹(Glenn Koocher)相信，當明年疫情緩和，恢復面授課程後，一些學生可能會返回公立學校系統，否則公校的預算可能會受到影響，因為各州對學校的資助是按學生分配的，這對於較貧窮的社區來說，尤為重要。

此外他又擔心，一些沒有回校上課的學生沒有與校區或學校保持聯繫，待在家中會影響學業。

公立學校 紐約市 疫情

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