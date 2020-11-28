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美確診破1300萬 CDC新研究：染疫者恐已經逾億

編譯郭宣含／綜合27日電
在紐約的機場，民眾檢測後準備辦理登機手續。 (Getty Images)
在紐約的機場，民眾檢測後準備辦理登機手續。 (Getty Images)

美國新冠肺炎確診人數27日在「黑色星期五」當天突破1300萬例，進一步讓美國今年的年底假期和購物季罩上陰霾；根據聯邦疾病防治中心(CDC)新研究，從2月至9月底，美國每八名確診者中約僅有一人回報，意謂當時可能有約5300萬人確診，如今實際染疫人數恐已破1億；全國過敏和傳染病研究所(NIAIH)院長佛奇(Anthony Fauci)預估，美國疫情恐持續惡化，難在新年前好轉。

與此同時，東西兩岸的代表城市疫情也明顯提升；紐約市有超過2400個確診案例，約67人命歿；加州的洛杉磯郡也發布長達三周的「居家避疫令」，要求居民下周一(30日)起，盡可能留在家裡；外出或與他人接觸，也務必戴口罩遮住口鼻。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至27日晚間，全球確診6154萬9531例，死亡144萬1335人，美國確診1308萬6268例，死亡26萬4838人。

CDC新研究指出，1300萬人確診可能僅占美國真實染疫人數的一小部分；CDC學者利用模型預估，截至9月底，美國每八人中約僅有一人通報，約84%人口未通報感染，這表示從2月至9月美國有高達約5300萬人染疫，而當時全國新冠確診僅回報約700萬例。

根據CDC模型，美國實際染疫人數約為回報數據的八倍，這表示如今美國實際新冠確診人數可能至少已超過9500萬人。

美國新冠確診10月從800萬例新增至900萬例僅花兩周左右，再花十天增至1000萬例，不到七天後增至1100萬例，接著僅五天破1200萬例，然後用七天增至1300萬例。

公衛專家一再呼籲美國人感恩節待在家，雖然國內整體旅遊人數比前幾年大幅下滑，但聯邦運輸安全局(TSA)表示，光是26日就有逾50萬人搭機，從22日起累計約400萬人出遊；美國汽車協會(AAA)預估數千萬人駕車出門慶祝節日。

美國過去一周人均確診率居全球前幾名，美國過去逾兩周的每一天新冠住院病患屢破新高，根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，26日新冠住院患者首度超過9萬400人，其中住進加護病房者升至新高1萬7802人，共有5979人戴呼吸器。

全國新冠肺炎26日單日新增確診大減至10萬3000例，新增逾1100人病歿，不過這是20州在感恩節未回報數據所致；美國27日已連續第25天新增新冠確診逾10萬例，過去三周新增近六萬人病亡，公衛專家預估未來十天單日新增死亡人數恐翻倍。

因節日關係，多州疫情數據可能多日不明朗，27日回報兩日數據，單日新增確診恐首次突破20萬例。佛蒙特州26日和27日暫不回報，路易斯安納州由國民兵接手的檢測站也關閉兩天，威斯康辛州國民兵檢測站則關閉一周；近日全國檢測量可能減少，這表示恐有更多染疫者未被計算。

佛奇上周受訪指出，感恩節可能是美國黑暗假期季的起點，新冠疫情恐至少持續惡化到明年2月，而且疫情在聖誕節和跨年前好轉的希望渺茫。

美國 疫情 CDC

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