我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

全球染疫死亡率第1名 在美國的這個州

記者顏伶如／綜合報導
研究指世界上染新冠死亡率最嚴重的地點為北達科他州。圖為該州Bismarck鎮民眾本月3日戴口罩前往投票所投票。(路透)
研究指世界上染新冠死亡率最嚴重的地點為北達科他州。圖為該州Bismarck鎮民眾本月3日戴口罩前往投票所投票。(路透)

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)最新公布的全世界新冠疫情熱點追蹤報告指出，若以每百萬人口每日染疫死亡比率計算，目前世界上染疫死亡率最嚴重的地點是北達科他州，其次為捷克共和國，第三名南達科他州，威斯康辛州則排名第九。

自從美國爆發疫情以來，北達科他州與南達科他州都未發布戴口罩命令，也未推出積極防疫措施。

根據美國科學家聯盟最新報告，目前全世界疫情最嚴重的地區裡，截至15日為止的七日平均統計，以每百萬人口每日染疫死亡比例計算，北達科他州每100萬人裡平均有18.2人染疫死亡，是全球染疫死亡率最高的地點；捷克共和國每100萬人平均有18人染疫死亡，南達科他州每100萬人平均有17.4人染疫死亡。

2019年人口統計顯示，北達科他州人口為76萬，南達科他州人口為88萬。

排行榜上第四名至第十名染疫死亡最嚴重地區為：第四名比利時、第五名斯洛維尼亞共和國、第六名波士尼亞與赫塞哥維納、第七名蒙特內哥羅共和國、第八名北馬其頓共和國、第九名威斯康辛州、第十名瑞士。

自從疫情爆發以來，北達科他州與南達科他州始終沒有積極抗疫措施，但共和黨籍北達科他州州長柏根(Doug Burgum)上周宣布一連串抗疫新規，包括全州戴口罩規定，酒吧、餐廳室內消費者人數必須控制在50%以下，消費者總數不得超過150人。

向來力挺川普總統的共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)，則仍堅持反對戴口罩規定，並稱戴口罩對避免病毒傳播無濟於事。

過去一周以來，南達科他州每日新增確診案例都在1400例以上。諾姆13日發表聲明指出，相信南達科他州民眾可以為自己的健康承擔責任，「每位州民的表現也都證明了我的看法是正確的」。

南達科他州 北達科他州 疫情

上一則

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 榮獲美國國家圖書獎小說獎

下一則

輝瑞疫苗防護率達95%有效 緊急申請授權 預期年底供2000萬人接種

延伸閱讀

坐飛機謹守這些小妙招 減少感染機率

坐飛機謹守這些小妙招 減少感染機率
世界晚報／防疫不積極 美這兩州染新冠死亡率全球前三

世界晚報／防疫不積極 美這兩州染新冠死亡率全球前三
著名馬友診所中西部員工 2周逾900人染疫

著名馬友診所中西部員工 2周逾900人染疫
染疫率達3.5% 紐約長島納蘇郡郡長：學校繼續開

染疫率達3.5% 紐約長島納蘇郡郡長：學校繼續開

熱門新聞

川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30

1張圖看疫情：全美確診破1135萬例 阿拉斯加100死

2020-11-18 03:00
喬治亞州進行手工重新驗票後發現，有2600多張選票沒有算到。（Getty Images）

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

2020-11-17 00:23
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光