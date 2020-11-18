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川普擬降Medicare藥價 若實施白登可望沿用

編譯郭宣含／綜合17日電
川普準備提議降低聯邦醫療補助(Medicare)部分藥物售價，最快可望本周提出。若實施，白登明年1月上任總統後可望延續。圖為一耆老用遠程醫療看診。(美聯社)
川普準備提議降低聯邦醫療補助(Medicare)部分藥物售價，最快可望本周提出。若實施，白登明年1月上任總統後可望延續。圖為一耆老用遠程醫療看診。(美聯社)

國會山報(The Hill)引述消息人士報導，川普準備提議降低聯邦醫療補助(Medicare)部分藥物售價，最快可望本周提出；另一項刪減製藥商支付給藥品福利管理商(PBM)回扣的規定，日前也已送至白宮預算管理局(OMB)審查。

川普提出Medicare藥物價格不應高過「最惠國價格」，此提案可將部分Medicare藥物降至跟其他富裕國家差不多，然而此舉遭到製藥界強烈反對；川普9月發布行政令，但尚不清楚聯邦政府要如何執行。

消息人士指出，雖然計畫可能在最後一刻變動，但川普政府最快可望於本周付諸行動，並擬定暫時規定，這表示當局可能繞過部分立法流程以加快速度。

川普此舉勢必招來製藥公司反對，包括提起訴訟試圖阻止該規定；許多國會共和黨人也反對此提案，並警告這恐偏離共和黨歷來強調自由市場的原則，反而會變成「控制定價」。

此提案類似於民主黨降低藥價的提議，這表示若川普降低Medicare部分藥價後，民主黨總統當選人白登未來上任後可望繼續維持。

目前不清楚藥價何時會下降，此提案只會影響透過Medicare取得處方簽的民眾，而非透過企業贊助的受保者。

除此之外，川普政府另一項壓低藥價的作法已於13日送至白宮預算管理局審查；PBM負責管理健保計畫藥品福利清單，並向藥廠拿回扣，川普政府為簡化藥物定價體制並降低病患自付金額，因此下令刪減PBM向藥商收取的藥物回扣。

製藥界支持此作法，但PBM則大力反對；「藥物護理管理協會」(PMCA)預測，刪減回扣可能提高保費與政府支出，該協會也威脅提出訴訟。

川普政府近日這兩項可能降低藥價的規定，表示官員最近可望動作頻頻；計畫雖仍有變數，不過一旦推出，就表示川普將在任期最後這段時間實施，只是可能面臨法律挑戰。

川普準備提議降低聯邦醫療補助(Medicare)部分藥物售價，最快可望本周提出。...
川普準備提議降低聯邦醫療補助(Medicare)部分藥物售價，最快可望本周提出。若實施，白登明年1月上任總統後可望延續。圖為聯邦政府健保網站。(美聯社)

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