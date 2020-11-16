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白登幕僚長柯連恩 籲川政府「無縫接軌」交接

編譯陳韻涵／綜合15日電
總統當選人白登指定的未來白宫僚長柯連恩，15日受訪時表示近日內一定要完全政府交接，無縫接軌。但川普總統仍無明顯承認敗選打算。(美聯社)
總統當選人白登指定的未來白宫僚長柯連恩，15日受訪時表示近日內一定要完全政府交接，無縫接軌。但川普總統仍無明顯承認敗選打算。(美聯社)

民主黨總統當選人白登的幕僚長柯連恩(Ron Klain)15日表示，白登交接團隊亟欲本周起與川普總統的官員合作，呼籲聯邦總務署(GSA)發布「當選確認」，允許白登陣營讀取國家安全與新冠肺炎疫情簡報，確保政府無縫交接；同時，喬治亞州大選重新計票結果的變動微乎其微，凸顯無任何選舉違紀。

柯連恩15日接受「國家廣播公司」(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時表示，聯邦政府需要簽署交接團隊的文件，讓白登團隊能在本周收到國家安全及新冠肺炎相關簡報，「我們真的希望本周能看到…總務署發布『當選確認』。」

來源：NBC News YouTube

川普日前推文承認白登勝選，隨後又不甘願地表示他沒有認輸；柯連恩說，川普的推文進一步確認白登勝選，但「推文內容無關白登是否成為總統，這是美國人投票決定的。」

白登的新冠肺炎顧問團隊一名公衛專家表示，「有許多資訊需要傳達，不能等到最後一刻。」

這名公衛專家是哈佛醫學院教授、布萊根婦女醫院(BWH)外科醫生加萬德(Atul Gawande)，他接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「過渡團隊取得的威脅評估攸關國家利益，團隊得知道疫苗分配計畫、暫存地點，以及口罩及手套庫存現況。」

喬州重計票 變動微乎其微

在重新計票方面，喬治亞州的總統大選重新計票結果顯示，變動微乎其微且凸顯沒有任何選舉違規；白登陣營15日表示，預料拿下喬州。

喬州重新計票前，白登以1萬4000票的差距險勝川普，該州約500萬人投票；白登拿下成為民主黨1992年以來，再次拿下喬州的總統當選人。

喬州選務官員，重新計票結果並未發現如川普所言的廣泛選舉詐欺情事。

川普拒絕承認敗選，且屢次在沒有證據的情況下宣稱各州存在選舉舞弊。

川普15日推文寫道：「喬州幹得好，重新計票是騙局，沒有意義；必須看到欺詐的記號，這是愚蠢簽署和違反憲法的協議裁決。」

總統當選人白登15日依例，在家鄉德拉瓦州做完彌撒後前往墓園，弔念故子。(美聯社)
總統當選人白登15日依例，在家鄉德拉瓦州做完彌撒後前往墓園，弔念故子。(美聯社)
川普總統(中)15日在維州打高爾夫球，他當天連推多文。(美聯社)
川普總統(中)15日在維州打高爾夫球，他當天連推多文。(美聯社)

白登 川普 喬州

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