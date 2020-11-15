「現在，該回家了」 代理國防部長米勒暗示將從中東撤軍

代理國防部長米勒。(美聯社)

剛代理國防部 長的米勒(Christopher Miller)13日在發給國防部人員的備忘錄中表示，美國 有可能減少在中東部隊，聲稱「所有戰爭都必須結束」。此一訊息透露川普 希望在任內最後數周期，履行自中東撤軍的承諾。

米勒在備忘錄中說，「我們不是打無休止戰爭的人」，但他承認目前的衝突仍沒有結束。明年1月就結束總統任期的川普總統在9日任命米勒為代理國防部長。

在談到阿富汗戰爭時，米勒表示，「在為未來作好準備的同時，我們仍要完成凱達(al Qaeda)在2001年帶給我們的戰爭，這場戰爭尚未完結。」他又說，「儘管我們已屆臨完全擊敗凱達及其同黨的時候，但必須避免過去的戰略錯誤，即看不到戰爭的盡頭。」他承認這場鬥爭已經展開了很長時間，美國的犧牲是巨大的，許多人都厭倦了戰爭，他也是其中之一。

米勒在備忘錄中表示，「結束戰爭需要妥協和合作關係。我們迎接了挑戰；我們全力以赴。現在，該回家了。」

在川普總統開除防長艾思博(Mark Esper)改由米勒暫代理國防部長後，愈來愈多人推測川普會加速從阿富汗撤軍，從而推動國防部領導層更大的調整。

川普在2016年競選時，承諾結束無休止的戰爭，使美軍從國外的衝突中撤出，但事實證明，在長達19年的阿富汗戰爭中，要美國完全抽身是非常困難。正如美國政府今年初與神學士(Taliban)簽署了有條件的和平協議，美國在5月前全面撤軍，但到現在仍未完成，也影響了在阿富汗的撤軍。

川普上月曾在推特貼文表示，駐阿富汗部隊應在聖誕節前返回美國。

在米勒出任代理防長後，即邀請退休陸軍上校麥克格雷戈爾(Douglas Macgregor)擔任高級顧問，此人過去一年多次提出美國從中東衝突中撤軍，因此從釋放出的信號顯示，川普希望在任內最後數星期，履行從該地區撤軍的承諾。