不戴口罩成病毒染缸？白宮選舉之夜後 3官員陸續確診

聯邦住房部長卡森9日新冠確診，是川普政府繼日前白宮幕僚長梅杜斯確診後，又一位內閣級部長確診染疫。(美聯社)

川普 內閣及競選團隊再傳染疫，聯邦住屋及都市發展部部長卡森(Ben Carson)、川普政治顧問博西(David Bossie)、包括先前也確診的白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，已至少三名高層及競選幹部確診；據稱，三人都是在參加白宮選舉之夜活動後染疫，原本是為預先慶祝勝選，卻成為病毒傳播的大染缸。

聯邦住屋及都市發展部副幕僚長巴克(Coalter Baker)表示，卡森接受新冠病毒檢測 後結果呈現陽性；而國家廣播公司新聞網(NBC News)也報導，原定為川普在各州展開選舉訴訟的法律戰團隊負責人博西，於8日晚間確診染疫。

據稱，卡森參加3日晚間在白宮舉行的大選之夜慶祝派對，上周才宣布確診的幕僚長梅杜斯也出席這場活動。根據媒體報導，派對上幾乎無人戴口罩。

69歲的卡森是神經外科醫生出身，2016年曾參加共和黨黨內總統初選，2017年起在川普政府擔任聯邦住屋及都市發展部長。

國家廣播公司新聞網的消息來源指出，博西確診後因無法進出競選總部與白宮，將不參與任何有關選舉訴訟的決策行動；博西也是繼梅杜斯和卡森後，第三位參加白宮大選之夜派對後染疫的人。

白宮目前仍拒絕透露是否還有其他人確診，自川普10月初確診感染後，這起活動成為白宮最近期的群聚感染；儘管總統身邊的官員都必須頻繁的接受檢測，但由於白宮對防疫鬆懈的態度，使公衛官員對於官員再次傳出染疫感到毫不意外。

全美新冠確認人數不斷攀升，專家稱會有「新冠地獄」來到。圖為確診病例激增的猶他州州長郝博特 ，9日宣布全州強制戴口罩。(美聯社)

猶他州州長：強制戴口罩

正當白宮疫情升溫之際，猶他州確診案例也急劇上升，為預防當地醫療機構負荷超載，曾抗拒戴口罩強制令的共和黨籍州長郝伯特(Gary Herbert)終於在8日宣布，該州在未來兩周將進入緊急狀態，並下令所有人出入公共場合都必須強制戴口罩，並保持六呎的社交安全距離。