選票反映川粉死忠 白登上任首重團結美國

總統當選人白登 當初參選是秉持一個概念打進此次大選：遭政黨嚴重分裂的國家準備好重新啟動；在大選結果明朗後，卻也反映美國現代史上最極化的複雜訊息。

美聯社報導，白登在賓州及威斯康辛等部分關鍵州僅小幅零先，他贏得歷任總統最高的至少7400萬票，但川普 的普選得票也破紀錄，反映川普獲得核心支持者及共和黨人力挺。

眼見勝券在握，白登宣布他肩負總統的一項使命，但這項使命能否履行，很快便能見真章。

不只白登在關鍵州的領先幅度不夠大，民主黨也在全國參院 選戰中掙扎；民主黨盼賦予白登執政順遂的多數席次，但有賴喬治亞州參院1月兩席複選的結果。

這次大選充分反映的川普支持者的死忠程度，尤其是郊區的白人選民。

川普支持者在川普身上看到一種志同道合的精神，他是在華府奮戰的總統，也是在好萊塢及名流權貴間努力的人；他以支持者的不滿為己任，並為默默無名的地方選民發聲。

川普還沒承認敗選，矢言發動法律戰挑戰計票結果；川普拒絕承認失敗，對白登勝選並無任何影響，但他能讓白登進白宮的過渡期變得煎熬。

川普還有十多周才卸任，他可動用行政命令改變範疇甚廣的議題。

就算川普離開白宮，他仍在推特上保有強大聲量，不僅能操控盟友，還能動員支持者。

白登必須設法弭平美國社會的分裂，並在華府磋商兩黨妥協。

部分民主黨議員對於共和黨議員可能與白登合作的可能性嗤之以鼻，其他人則認為，白登與參院深厚的情誼有助他對抗目前參院的共和黨議員；白登的參議員資歷長達36年。

前總統歐巴馬的白宮幕僚賈瑞特(Valerie Jarrett)說：「事實是，白登與參眾兩院共和黨的長期關係將是他的優勢，他是他們熟悉的對象。」

白登也會被民主黨內的左派推著前進，自由派在大選期間放下他們不滿白登更溫和的做法，認為同心協力打敗川普，比雙方在醫療保險和氣候變遷上的歧見更重要。

退出黨內初選並轉而支持白登的佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)說：「選出白登並非終點，而是剛開始。」