我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

選票反映川粉死忠 白登上任首重團結美國

編譯陳韻涵／綜合8日電

總統當選人白登當初參選是秉持一個概念打進此次大選：遭政黨嚴重分裂的國家準備好重新啟動；在大選結果明朗後，卻也反映美國現代史上最極化的複雜訊息。

美聯社報導，白登在賓州及威斯康辛等部分關鍵州僅小幅零先，他贏得歷任總統最高的至少7400萬票，但川普的普選得票也破紀錄，反映川普獲得核心支持者及共和黨人力挺。

眼見勝券在握，白登宣布他肩負總統的一項使命，但這項使命能否履行，很快便能見真章。

2020美國大選開票結果一次看

不只白登在關鍵州的領先幅度不夠大，民主黨也在全國參院選戰中掙扎；民主黨盼賦予白登執政順遂的多數席次，但有賴喬治亞州參院1月兩席複選的結果。

這次大選充分反映的川普支持者的死忠程度，尤其是郊區的白人選民。

川普支持者在川普身上看到一種志同道合的精神，他是在華府奮戰的總統，也是在好萊塢及名流權貴間努力的人；他以支持者的不滿為己任，並為默默無名的地方選民發聲。

川普還沒承認敗選，矢言發動法律戰挑戰計票結果；川普拒絕承認失敗，對白登勝選並無任何影響，但他能讓白登進白宮的過渡期變得煎熬。

川普還有十多周才卸任，他可動用行政命令改變範疇甚廣的議題。

就算川普離開白宮，他仍在推特上保有強大聲量，不僅能操控盟友，還能動員支持者。

白登必須設法弭平美國社會的分裂，並在華府磋商兩黨妥協。

部分民主黨議員對於共和黨議員可能與白登合作的可能性嗤之以鼻，其他人則認為，白登與參院深厚的情誼有助他對抗目前參院的共和黨議員；白登的參議員資歷長達36年。

前總統歐巴馬的白宮幕僚賈瑞特(Valerie Jarrett)說：「事實是，白登與參眾兩院共和黨的長期關係將是他的優勢，他是他們熟悉的對象。」

白登也會被民主黨內的左派推著前進，自由派在大選期間放下他們不滿白登更溫和的做法，認為同心協力打敗川普，比雙方在醫療保險和氣候變遷上的歧見更重要。

退出黨內初選並轉而支持白登的佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)說：「選出白登並非終點，而是剛開始。」

白登 川普 參院

上一則

賀錦麗當選美國副總統 遠在印度的舅舅也說驕傲

下一則

連任難挽頹勢 川普考慮建立電視台 2024再戰白宮？

延伸閱讀

人民日報「HaHa」回應川普自稱勝選 胡錫進：別刺激他

人民日報「HaHa」回應川普自稱勝選 胡錫進：別刺激他
川普下一步…當政論名嘴、賣名字海撈錢？

川普下一步…當政論名嘴、賣名字海撈錢？
彭博：川普小圈圈認清 法律戰將徒勞無功

彭博：川普小圈圈認清 法律戰將徒勞無功
英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？

英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

2020-11-09 03:00
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸