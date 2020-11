國際觀選團：川普阻止計票 嚴重濫權

國際選舉觀察員團5日在喬治亞州亞特蘭大市表示,美國這次大選沒有發現舞弊的事件。(美聯社)

國際選舉觀察團表示,川普 總統試圖阻止計票是「嚴重濫權」,「尤其是現任總統在大選當晚,毫無根據地指控選舉有弊端,損害了公眾對民主制度的信任。」而針對川普提出多椿選舉訴訟,法律專家認為只讓川普將敗選合理化,讓人質疑選舉過程,但不太可能改變選舉結果。

「歐洲安全與合作組織」(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSCE)短期觀察團團長兼特別協調員林格(Michael Georg Link)4日在記者會中表示,「美國 總統從白宮大聲嚷嚷要求停止計票,只因為他說他勝利了,就想動用總統權力。這種事讓人極度不安,屬嚴重濫權。沒有任何人或任何政府成員有權終止選舉,沒有人應該限制人民的投票權。」

林格表示,「確保計入所有票數是政府所有部門的基本義務。毫無根據地指控選舉舞弊,尤其是出自現任總統、還是在選舉之夜,損害了公眾對民主制度的信任。」

OSCE長期觀察團團長加塞克(Urszula Gacek)表示,「儘管存在法律與技術挑戰,且現任總統還蓄意試圖削弱對選舉過程的信心,但美國選舉制度運作得當。」

加塞克說,OSCE一直在觀察美國郵寄選票處理過程,迄今無可報告之處;至於川普提控要求停止計票的其中一州密西根州 ,OSCE一直實地深入了解過程,並未發現任何問題跡象。

OSCE是監督世界各國選舉的國際組織,包括美國在內共有57個成員國。自2002年以來,OSCE持續應國務院邀請前來監測九次美國大選。

川普競選陣營連續在密西根州、賓州和喬治亞州興訟,法律專家表示,川普提控是想藉此拖延計票,讓主要媒體無法宣布白登勝選。

關鍵州之一喬治亞州在亞特蘭大市的選務中心,5日正整理成堆的郵寄選票。(美聯社)

威斯康辛大學麥迪遜分校法學院教授亞布隆(Robert Yablon)指出:「川普競選陣營試圖透過操作法律訴訟,延長賽局,看看會否出現嚴重異常現象。但我們並未發現有任何系統性違規計票跡象。」

莫里茨法學院(Moritz College of Law)選舉法專家佛利(Edward Foley)表示,這些訴訟案件可能有其價值,但只會影響少數選票和程序議題,不足以影響大局。

競選法律中心資深法律顧問丹妮爾·朗(Danielle Lang)說,川普一直試圖挑起人們對選舉制度的不信任;而任何輕率的訴訟或指控「違規」,都可能遂行其目的,引發人們對選舉公正性的質疑。

喬治城憲法倡導與保護研究所教授蓋爾澤(Joshua Geltzer)則認為,「提出訴訟,讓川普可以繼續在口頭上將他的選舉失敗合理化。」