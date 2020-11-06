國際觀選團：川普阻止計票 嚴重濫權

國際選舉觀察員團5日在喬治亞州亞特蘭大市表示，美國這次大選沒有發現舞弊的事件。(美聯社)

國際選舉觀察團表示，川普 總統試圖阻止計票是「嚴重濫權」，「尤其是現任總統在大選當晚，毫無根據地指控選舉有弊端，損害了公眾對民主制度的信任。」而針對川普提出多椿選舉訴訟，法律專家認為只讓川普將敗選合理化，讓人質疑選舉過程，但不太可能改變選舉結果。

「歐洲安全與合作組織」(Organization for Security and Cooperation in Europe，OSCE)短期觀察團團長兼特別協調員林格(Michael Georg Link)4日在記者會中表示，「美國 總統從白宮大聲嚷嚷要求停止計票，只因為他說他勝利了，就想動用總統權力。這種事讓人極度不安，屬嚴重濫權。沒有任何人或任何政府成員有權終止選舉，沒有人應該限制人民的投票權。」

林格表示，「確保計入所有票數是政府所有部門的基本義務。毫無根據地指控選舉舞弊，尤其是出自現任總統、還是在選舉之夜，損害了公眾對民主制度的信任。」

OSCE長期觀察團團長加塞克(Urszula Gacek)表示，「儘管存在法律與技術挑戰，且現任總統還蓄意試圖削弱對選舉過程的信心，但美國選舉制度運作得當。」

加塞克說，OSCE一直在觀察美國郵寄選票處理過程，迄今無可報告之處；至於川普提控要求停止計票的其中一州密西根州 ，OSCE一直實地深入了解過程，並未發現任何問題跡象。

OSCE是監督世界各國選舉的國際組織，包括美國在內共有57個成員國。自2002年以來，OSCE持續應國務院邀請前來監測九次美國大選。

川普競選陣營連續在密西根州、賓州和喬治亞州興訟，法律專家表示，川普提控是想藉此拖延計票，讓主要媒體無法宣布白登勝選。

關鍵州之一喬治亞州在亞特蘭大市的選務中心，5日正整理成堆的郵寄選票。(美聯社)

威斯康辛大學麥迪遜分校法學院教授亞布隆(Robert Yablon)指出：「川普競選陣營試圖透過操作法律訴訟，延長賽局，看看會否出現嚴重異常現象。但我們並未發現有任何系統性違規計票跡象。」

莫里茨法學院(Moritz College of Law)選舉法專家佛利(Edward Foley)表示，這些訴訟案件可能有其價值，但只會影響少數選票和程序議題，不足以影響大局。

競選法律中心資深法律顧問丹妮爾·朗(Danielle Lang)說，川普一直試圖挑起人們對選舉制度的不信任；而任何輕率的訴訟或指控「違規」，都可能遂行其目的，引發人們對選舉公正性的質疑。

喬治城憲法倡導與保護研究所教授蓋爾澤(Joshua Geltzer)則認為，「提出訴訟，讓川普可以繼續在口頭上將他的選舉失敗合理化。」