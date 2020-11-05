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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

害羞的川粉被低估 領先的白登沒大贏 民調還能信嗎?

編譯李京倫、記者張加／綜合報導
2020大選民調又失準，專家說，民調低估川普的支持者，以致失真。圖為佛州的白登支持者上月29日剛郵寄選出去，如釋重負。(美聯社)
2020大選民調又失準，專家說，民調低估川普的支持者，以致失真。圖為佛州的白登支持者上月29日剛郵寄選出去，如釋重負。(美聯社)

此次總統大選民調失準，投票日前夕所作的多份民調顯示，民主黨總統候選人白登的支持率，平均比川普總統多十個百分點，但民主黨期盼的大贏卻沒發生；部分專家指出，這是在重演2016年大選民調低估川普支持率的現象，因為川普支持者擔心，表達真實意見會引起異樣眼光，比較傾向說謊。

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美國廣播公司(ABC)與華盛頓郵報選前民調顯示，白登在威斯康辛州的支持率領先高達17個百分點，結果開票過程顯示川普與白登難分勝負，川普一度以49.3%得票率領先白登的49%，最後白登驚險勝出。

選前昆尼別克大學民調顯示，白登在佛州領先川普五個百分點，在俄亥俄州領先四個百分點，結果川普在這兩州都獲勝，得票率分別比白登多了三個和八個百分點；愛默生學院與昆尼別克大學最新民調也顯示，川普與白登在德州勢均力敵，但結果川普獲勝。

就像2016年一樣，川普的支持者似乎比較「害羞」，會在投票日出來投票，但平時不表明意向。

英國前首相卡麥隆的顧問希爾頓指出：「由於幾乎所有媒體對川普及其支持者都流露出相當的恨意，所以人們比較不想對民調公司承認自己支持川普，而民調公司根本沒考慮到這點。」

曾在2016年正確預測川普當選總統的民調業者卡普廷說，「害羞」的川普支持者很可能決定這次大選的結果。

另一名準確預測川普四年前當選的民調業者卡哈利說：「人們不想表明支持川普，因為只要你戴錯帽子就會被揍，車尾貼上錯的標語就會被騷擾。」

卡哈利指出，傳統的民調公司忽略了一個事實，就是受訪者傾向講出訪問者想聽的話，而不是表達自己的真實想法。不過，許多民調業者認為，川普支持者並不會隱藏意向，只是較不願意接受民調訪問。

此次大選，主流媒體、民調機構、期待選後國家能團結的人民，恐都是輸家；2016年已失準的民調數據，以及一些主流媒體的報導與分析，還能信嗎？

令民眾難以接受的恐怕是，大選日變成選舉周，雙方持續互相攻擊，仍等不到帶領民眾走出疫情、經濟困境的「美國隊長」。

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