逾百民權團體嗆川普 「假如干預選舉就走上街頭」

因擔心選舉日爆發暴力衝突,華府一辦公大樓提前給出口釘上木板,防止有人衝入。(Getty Images)

逾百宣稱代表數百萬選民的民權團體29日表示,假如川普 總統在投票 日干預計票或操縱開票結果,他們將走上街頭,發動大規模抗議;另一方面,選情緊繃的各州官員已表示,正與執法單位合作,因應武裝團體或個人可能恫嚇選民等任何威脅。

路透29日報導,由「計畫生育」(Planned Parenthood)到「共和黨 挺法治」(Republicans for the Rule of Law)等超過130個團體組成的「保衛選舉結果」(Protect the Results)聯盟,也在聯盟網站上籌畫好大約400場活動;參與者等候簡訊傳來,不排除由11月4日下午起便展開示威。

自6月起便展開籌組「保衛選舉結果」聯盟的「捍衛美國」(Stand Up America)團體創辦人兼會長艾爾德里吉(Sean Eldridge)表示,不敢假定川普會履行政權和平轉移。

艾爾德里吉表示,假如川普試圖干預計票,或向各州、地方官員施壓停止計票,那麼聯盟將動員起來。

民權人士指出,要先期預判川普怎樣做就符合「干涉」並不容易,但拒絕接受各州計票結果或搶先宣布勝選,一定包括在內。

華爾街日報報導,為因應選舉日爆發暴力衝突,各州已加強與執法單位協調合作。亞歷桑納州共和黨籍史卡茲岱爾(Scottsdale)市長蘭恩(Jim Lane)便表示,由市方、各郡到州級警力都已加強協調,雖說這是例行公事,但他承認今年的等級「可能是史上最高。」

兩黨州級與地方官員都憂心發生暴力衝突。民主黨籍費城區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)便表示,他加派人手組織選舉日專案小組,調查可能發生的恫嚇選民報案;選舉日大約80名檢調人員將接受小組調派。

克拉斯納表示,訊息必須傳遞清楚:憲法第二修正案並不保護沒公權力的私人民兵活動。

俄亥俄州檢察長約斯特(Dave Yost)日前也表示,任何人想在各地投票站恫嚇選民,必受逮捕,以重罪起訴。