美國務院將「和統會」列外國使團 認定受中共控制

國務卿龐培歐。（路透）

國務卿龐培歐28日指定在美國 的「中國 和平統一促進會」(簡稱和統會)為中國的外國使團，指該會由中共 統戰部控制，在美國進行宣傳和具惡意影響力的活動；國務院比照孔子學院美國中心，將華府和統會指定為外國使團。

龐培歐表示，指定華府和統會為外國使團，就如同指定孔子學院一樣，是要清楚告訴美國民眾，這些團體的訊息來自北京。

和統會被國務院指定為外國使團後，不致影響運作，但被指定者需向國務院報告人員流動和財務狀況。

龐培歐說，人與人的真實交流有助理解不同文化，但統戰部不是，統戰部是把華府和統會等團體當成「外圍組織」，推動宣傳與具惡意影響力的行動。

另外，龐培歐28日宣布停止2011年1月簽署的，意在促進合作交流的「美中州省長論壇」備忘錄。

龐培歐表示，備忘錄簽署後，總部位於北京的「中國人民對外友好協會」試圖直接惡意影響美國州層級與其他地方領袖，推動中共全球計畫，已破壞初衷。

來源:世界新聞網

此外，白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’brien)28日參加華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)一項對談，提到中國威脅時說，中國透過電商巨擘華為在5G領域與全球競爭，並讓解放軍軍官假冒學生，到美國攻讀理工領域學門，學習創新與創造力，免費將這些帶回中國，強化其國防實力和攻擊美國的力量。

「中國透過華為後門，就能無限量接觸每個人的個人訊息。」歐布萊恩說。

歐布萊恩提到，中共帶來的威脅並非與美國人民無關，美國職籃休士頓火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)因批評中國對待香港示威群眾，中國取消轉播賽事，直到NBA自我貶低，一年後火箭隊才再次登上中國的電視螢幕。

歐布萊恩說，不只是美國，世界各國都意識到中國透過華為威脅國家安全和公民的個人隱私，也意識到中國在其國家網絡保留後門的風險。

「這不是美中新冷戰。」歐布萊恩說，美國仍希望與中國人民建立良好關係，問題在中共，不是中國人民；他呼籲，中共別再嘗試從世界各地竊取技術，將其帶回中國免費使用，這不是一個真正的世界大國會做的事。