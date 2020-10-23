川白最後交鋒 「消」去火藥味

蓋洛普最新民調顯示，多達56%選民認為川普不配再連任，福斯新聞也顯示川普在多個關鍵州民調陷入落後。圖為在賓州，川普和白登支持者在一起舉牌。(美聯社)

總統候選人終場辯論美東時間22日晚間9時於田納西州納許維爾(Nashville)貝爾蒙特大學(Belmont University)登場，白登 一開始就火力十足，試圖將本次選舉變成對川普 因應疫情 的公投，川普大多重覆過去攻擊白登的說法，並無新意；由於辯論委員會採「消音」的新規則，雙方幾乎沒有插話打斷對方發言，場面明顯較首場辯論平和。

辯論會由國家廣播公司(NBC)記者克莉絲汀．韋爾克(Kristen Welker)主持；辯論聚焦六大主題，每個主題15分鐘，候選人有兩分鐘回答，此時另一人麥克風則會被靜音。

川普總統和民主黨總統候選人白登辯論前新冠檢測均呈陰性，辯論會現場比上次克利夫蘭(Cleveland)還大，顯得較不熱絡，許多與會者都戴口罩。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)會前致電國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony S. Fauci)，詢問可否拆下玻璃隔板，最後佛奇和雙方競選團隊都同意移除講台上的玻璃隔板。

福斯新聞民調顯示，民主黨總統候選人白登在數個搖擺州選情占上風。圖為賓州費城的白登支持者在車內舉牌相挺。(Getty Images)

白嗆川普：抗疫不力不該繼續當總統

韋爾克詢問兩人要如何脫離新冠危機時，川普的第一個答覆顯示他無意改變防疫策略，他談到自己染疫和新冠療方有效，期盼新冠疫苗將在「數周內」問世，而且重申疫情即將結束。

白登表示人人需為防疫負責，他批評川普抗疫不力，「不該繼續擔任美國總統」，川普曾說中國防疫公開，要感謝中國，還稱疫情很快會結束，並批評川普明知疫情嚴重但不說；川普則反駁，不該因疫情就封鎖國家經濟，抗疫做法不該比病毒帶來更多損失，許多人染疫後能復原；他再澄清先前稱注射漂白水一說是玩笑話。

蓋洛普最新民調顯示，多達56%選民認為川普不配再連任，福斯新聞也顯示川普在多個關鍵州民調陷入落後。圖為賓州的川普支持者力挺他。(美聯社)

川批白登：像吸塵器從世界各地吸金

白登表示，任何國家若干涉美國政治，將為此付出代價，他將維護美國主權，並質疑川普未如此主張；接著他談到自己從政多年，熟悉多國領袖，對於俄羅斯的問題，白登表示希望川普回答，因為「他比我了解他們。」

川普話鋒一轉，提及紐約郵報日前踢爆的白登家族醜聞，抨擊白登跟俄羅斯及中國拿錢；白登說自己「從未從任何國家拿一分錢」，且連年公開所有帳戶與退稅紀錄，他反稱川普在中國致富，並施壓川普開稅務紀錄。

川普說：「國稅局對我很糟，打從我選總統以來就這樣」，「我預付了數以百萬計的稅款」，他批評白登家族「就像吸塵器一樣，從世界各地吸金。」

紓困商家 川普、白登兩人意見大不同

川普譴責眾院不在選前通過紓困法案是選舉考量，白登則表示會全力支持紓困法案；韋爾克問現在是否為提高基本薪資的時機，白登說，「當然，我們也要紓困商家。」川普則激動地表示，現在根本沒有錢讓商家提高基本薪資，這樣只會讓老闆裁員。

川普不滿民主黨制定得先抓在釋放政策，但許多非法移民入境後就不在回到移民法庭接受調查，只有那些「智商最低的」人才會出庭。