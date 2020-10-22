我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

白登首次表態反擊電郵門：毫無根據 WSJ要他說清楚與中國財務往來

記者顏伶如／綜合報導

對於兒子杭特‧白登遭到「電郵門」指控，民主黨總統候選人白登21日說，爆料報導內容「毫無依據」，並說這些消息同樣都是川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)放出來的「垃圾」，企圖在選前最後一搏，詆毀我和家人」。

不過，華爾街日報(WSJ)20日也在社論中呼籲，白登應說明杭特與中國能源公司的關係，以及他本人特別是有關中國的財務往來，即便他當選，也無法逃避未澄清的疑問。

對於兒子杭特‧白登遭到「電郵門」指控，民主黨總統候選人白登21日說，爆料報導內容...
對於兒子杭特‧白登遭到「電郵門」指控，民主黨總統候選人白登21日說，爆料報導內容「毫無依據」，企圖在選前最後一搏，詆毀我和家人」。圖為川普支持者舉著杭特的頭像抗議。(路透)

川普盟友、威斯康辛州共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson)日前表示，白登次子杭特靠著姓氏從事不正當海外事業，「賺進數百萬元」。

白登21日回應說，強生應該為如此發言感到羞愧，就連強生在參院委員會上共事、曾經獲得共和黨提名的參議員，都已說過「電郵門」屬於空穴來風。

白登21日接受威斯康辛州地方電視台WISN專訪時說，強生在參院的同事都說此案空穴來風，「絕大多數情報單位人員都已出面表示，爆料內容毫無根據。強生應該為自己感到丟臉。」

新任國家情報總監(DNI)雷克里夫(John Ratcliffe)日前表示，並無情資顯示杭特電郵報導是俄羅斯的抹黑行動；聯邦調查局(FBI)20日晚間則在一封信函中說，對於雷克里夫的發言並無需要補充之處。

白登兒子特‧白登「電郵門」據稱起於他送往德拉瓦州一家蘋果電腦修理店。(Getty...
白登兒子特‧白登「電郵門」據稱起於他送往德拉瓦州一家蘋果電腦修理店。(Getty Images)

白登 中國 德拉瓦州

上一則

紐時爆料 川普2006年就和中國國企合作 在中資銀行開戶繳稅 卻未申報

下一則

今年第3度 美國務院批准售台3武器 總額18億

延伸閱讀

華爾街日報：白登有義務說明與中國相關財務往來

華爾街日報：白登有義務說明與中國相關財務往來
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
投票／川普催巴維理趕快查杭特貪腐 民調專家罵：選民不會在乎這個

投票／川普催巴維理趕快查杭特貪腐 民調專家罵：選民不會在乎這個
投票／朱利安尼洩白登兒電郵 福斯新聞覺得「資料可疑」拒報導

投票／朱利安尼洩白登兒電郵 福斯新聞覺得「資料可疑」拒報導

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

2020-10-22 04:00
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選