白登首次表態反擊電郵門：毫無根據 WSJ要他說清楚與中國財務往來

對於兒子杭特‧白登 遭到「電郵門」指控，民主黨總統候選人白登21日說，爆料報導內容「毫無依據」，並說這些消息同樣都是川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)放出來的「垃圾」，企圖在選前最後一搏，詆毀我和家人」。

不過，華爾街日報(WSJ)20日也在社論中呼籲，白登應說明杭特與中國 能源公司的關係，以及他本人特別是有關中國的財務往來，即便他當選，也無法逃避未澄清的疑問。

對於兒子杭特‧白登遭到「電郵門」指控，民主黨總統候選人白登21日說，爆料報導內容「毫無依據」，企圖在選前最後一搏，詆毀我和家人」。圖為川普支持者舉著杭特的頭像抗議。(路透)

川普盟友、威斯康辛州共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson)日前表示，白登次子杭特靠著姓氏從事不正當海外事業，「賺進數百萬元」。

白登21日回應說，強生應該為如此發言感到羞愧，就連強生在參院委員會上共事、曾經獲得共和黨提名的參議員，都已說過「電郵門」屬於空穴來風。

白登21日接受威斯康辛州地方電視台WISN專訪時說，強生在參院的同事都說此案空穴來風，「絕大多數情報單位人員都已出面表示，爆料內容毫無根據。強生應該為自己感到丟臉。」

新任國家情報總監(DNI)雷克里夫(John Ratcliffe)日前表示，並無情資顯示杭特電郵報導是俄羅斯的抹黑行動；聯邦調查局(FBI)20日晚間則在一封信函中說，對於雷克里夫的發言並無需要補充之處。