民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

全國已有逾2220萬選民提前投票，預計今年大選的投票人數將創新高；圖為北卡州的選民15日排隊提前投票。(美聯社)

距離2020年大選投票日還有十幾天，但全美國已有超過2220萬人完成提前投票，數量是四年前大選的十倍；美國民眾在投票日前便踴躍提前投票，讓選舉專家估測，今年大選投票人數上看1億5000萬，將出現1908年美國大選以來的空前投票率。

專家表示，提前投票創新紀錄，主要原因是支持民主黨 的選民氣勢如虹，加上新冠病毒疫情下，美國選民投票方式改變。

最新統計顯示，截至16日晚間為止，全美已有逾2220萬張選票繳回各地選務機關，約占2016年總統大選所有選票的16%，這還不包括有8州尚未公布收取票的統計數字，未來兩周選民也仍有時間能夠提早投票。

對於民眾投票盛況，佛羅里達大學(University of Florida)政治系教授麥唐諾(Michael McDonald)形容：「很瘋狂。」麥唐諾的選舉研究網站「選舉計畫」(ElectProject.org)長期追蹤投票趨勢。

麥唐諾指出，若與2016年選前相同時間比較，今年已經完成提早投票的選民人數，是2016年的10倍；他表示：「我們可以確定，這將是投票率非常高的一次選舉。」

不過，若以政黨區分，則出現明顯的冷熱差異；根據美聯社統計，在42州目前已經完成投票的民眾，支持民主黨的選民與支持共和黨 的選民比率，約為2比1。

川普總統連續幾個月來，強烈抨擊通訊投票 「舞弊叢生」，因此共和黨陣營已有心理準備，提早投票可能出現民主黨遙遙領先的狀況。

提前投票與最新民調均顯示，共和黨基本成員被川普激烈言論嚇到，紛紛避免通訊投票；一般而言，在過去大選的選前倒數幾周，通訊投票始終是共和黨居優勢的。

民眾以實際行動熱情相挺，讓民主黨在選前最後階段獲得利多；在幾個攸關選舉結果的決戰州，民主黨發現獲得大量選民投票支持，因此得以迅速調整時間與選舉經費等資源，用來爭取原本投票意願不高的選民。

提早投票狀況熱烈不代表已經取得選舉最後勝利；兩黨選舉陣營都預期，11月3日投票日當天，大批共和黨支持者將傾巢而出前往投票，當天短短數小時的投票結果可能就足以撼動選情。

正在追蹤提早投票趨勢的共和黨民調專家柯維隆(John Couvillon)指出，支持共和黨的選票即將增加，關鍵在於增加速度有多快，以及發生在哪個時間點。