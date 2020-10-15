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避疫令後…威州限聚令 又遭法官封殺

編譯盧炯燊／綜合14日電
威斯康辛州民主黨籍州長艾佛斯鑑於新冠疫情頻破紀錄，上周宣布酒吧、餐館等限聚令，但14日遭威州法官發出臨時禁制令阻止。(美聯社)
威斯康辛州民主黨籍州長艾佛斯鑑於新冠疫情頻破紀錄，上周宣布酒吧、餐館等限聚令，但14日遭威州法官發出臨時禁制令阻止。(美聯社)

威斯康辛州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)鑑於新冠疫情嚴重，住院及死亡人數急劇上升創新紀錄，上周宣布限聚令，但14日遭威州法官發出臨時禁制令阻止，下周一再聽審。

威州衛生部長帕姆(Andrea Palm)上周發布艾佛斯的一項命令，限制在酒吧、餐館和其他室內場所的人數，為原來可容納人數的25%，室內人數亦限於最多10人，但學校，教堂，投票地點，政治集會和戶外場所則不受限制，限聚令實施到11月6日。

有關命令使餐飲業大為不滿，代表威州5000家酒吧、餐館及和小酒館的遊說組織「酒館聯盟」(Tavern League)認為，這個限聚令無異將餐飲業關閉，同時指出有關限聚令應由共和黨主導的威州議會制定及發布，帕姆沒有權力發布。

酒館聯盟13日提出訴訟禁制限聚令的實施，索耶郡(Sawyer County)巡迴法院法官雅克爾(Jack Yackel)14日發出臨時禁制令，直至下周一舉行聆訊。

他表示，政府的代表律師可在聆訊中提出理據，說明為何不應擱置限聚令。

艾佛斯的發言人指出，政府會挑戰這個裁決，認為這是一個危險的決定，使威州無法在全州範圍內控制疫情。

這並非艾佛斯的限聚令首次遭法院推倒，在5月中，威州高等法院的七名法官以4：3的票數，推翻艾佛斯的居家避疫令，這是全美首個州高等法院，反對新冠疫情下實施的禁令。

隨著新冠病毒在威州各地肆虐，艾佛斯除發布限聚令外，政府14日在密爾沃基附近設立一家野戰醫院，以應對醫院無法處理的過多病患；這家臨時醫院建於4月，後來被封存，暫時有50張病床，但數量可迅速增加接收530名患者。

自爆發新冠疫情，威州迄今已有15萬8000多人檢測確診，1536人死亡， 僅在14日一天就有1017人確診，創下最新紀錄。

威州迄今已有15萬8000多人檢測確診，1536人死亡， 僅在14日一天就有10...
威州迄今已有15萬8000多人檢測確診，1536人死亡， 僅在14日一天就有1017人確診，創下最新紀錄。圖為一名老師正和學生說明防疫常識。(美聯社)

疫情 臨時禁制令 檢測

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