中國嚴厲封城抗疫 歐企轉向加碼對美投資

歐洲企業正加碼在美國投資。（歐新社）

歐洲企業正加碼在美國投資 ，在俄烏戰火延燒和中國嚴厲封城抗疫之際，尋求更強的成長與穩定。

華爾街 日報報導，俄烏戰爭給歐洲復甦展望生變，中國堅持「清零」防疫政策以及嚴加監管科技公司和大型建商的債務問題，也讓世界第二大經濟體成長前景籠罩陰霾，促使數十年來倚重中國市場帶動營收 與獲利成長的歐洲企業重新思考投資策略。

美國市場因穩定性和成長潛力較強，在歐企眼中成為更有吸引力的投資去處。

歐洲最大汽車製造集團福斯（VW）執行長戴斯上周表示，鑒於美國市場提供強勁的策略成長機會，將把福斯田納西廠規模擴充一倍，並計劃再蓋第二座廠，就近供應美國車市。

丹麥珠寶首飾公司潘多拉（Pandora）執行長拉契克透露，過去幾個月來已在美國買下32家店，同時擱置在中國展店計畫，因為「照現況看來，沒意義過度投資中國」，必須觀望一陣子。潘多拉在中國開200多家店。

中國歐盟商會（EUCCC）與管理諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）4月訪調顯示，歐洲企業主管普遍持這種觀望態度。將近25%受訪者聲稱，考慮從中國撤資或取消在當地投資的計畫，即使改弦易轍會導致營運成本增加也在所不惜。

該商會會長伍德克說：「正常運作的市場即使成本較高，也比相對便宜但形同癱瘓的市場好。」

在美國經商也難免遭遇挑戰，包括和歐洲相同的供應鏈 瓶頸和成本暴增，外加缺工問題推升工資、借貸成本隨聯準會（Fed）升息而增加，以及政治二極對立和期中選舉 可能改變國會生態的不確定性。

不過，美國成長動能仍強。國際貨幣基金（IMF）預測，今年國內生產毛額（GDP）成長率可達3.7%，是20年來最高，歐元區今年成長率估計只有2.8%。