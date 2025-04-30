川普政府警告：持綠卡要有客人樣 稱若威脅國家利益可吊銷

綠卡持有者沒有回美證而離境超過一年，將被視為已放棄美國永久居民的身分。（本報資料照片）

新聞周刊(Newsweek)報導，川普 政府對綠卡 持有者發出最新警告表示，做客要有客人樣，否則恐遭驅逐。川普政府對移民 查緝行動加強力道，數百萬擁有合法居留權的綠卡持有人擔心受到池魚之殃，但憂慮可能進一步加深。

美國公民與移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)本周透過社群媒體X官方帳號發文指出，擁有合法居留權的綠卡持有人不要以為保證可以待在美國，若被發現對國家利益形成威脅，綠卡可能遭到吊銷。

發文寫道：「所有人都應注意。如果你是我們國家的訪客，就要表現得像個訪客。我們透過強而有力的社群媒體審查計畫，找出具有國家安全、社會安全風險的目標，行動從未停止。公民與移民局密切關注網路上可能對我們國家安全與生活方式構成威脅的任何事物。」

報導指出，公民與移民局透過社群媒體發文的警告，凸顯川普政府擴大範圍展開移民執法行動，鎖定對象不再只針對無證移民，愈來愈常包括擁有合法居留權者。川普政府移民執法行動針對目標出現調整，政策重點也逐漸轉為加強社群媒體監控與意識形態審查，已有綠卡持有人因為網路言論或政治傾向而遭到遣返或拒絕入境的案例傳出。

川普政府的執法手段引發質疑，因為在美國合法居住多年的移民紛紛失去言論自由、遭受監視、正當程序(due process)權利受到限縮。

公民與移民局3月宣布，很快就會要求外籍人士申請簽證、綠卡時透露社群媒體帳號，以便讓移民局基於國家安全重大考量展開調查；社群網站資料將用來做為「身分確認、背景調查以及國家安全檢查」。新聞周刊報導，公民與移民局新規影響250萬名簽證申請人，移民局員工每年因此增加大約28萬6000小時的工作時間。