何韻詩(左)在臉書貼出黃耀明在警署外等候她的照片,並留下感性文字。(取自何韻詩臉書)

香港 警方國安處29日拘捕「立場新聞」六名高層,「立場新聞」前董事、歌手何韻詩被拘留36小時後獲准保釋;今日何韻詩在臉書 貼出一張照片,照片中是她離開警署時,歌手黃耀明在警署外等候著她,何韻詩並留下感性文字:「I love this man so much.」(我好愛這個人)。

何韻詩在黃耀明及助理陪同下離開西區警署,她雙手合十對外道謝,並沒有回答記者提問。

黃耀明在何韻詩被捕時,也曾在臉書寫下「I LOVE YOU JUST THE WAY YOU ARE」,以及「你固執得真漂亮」。兩人挺香港民主立場鮮明,是彼此在演藝圈的好友。

➤何韻詩被拘留36小時30日獲釋 雙手合十不回應媒體提問

➤做乜咁驚啫?香港立場新聞被迫解散的「新聞之死」

➤立場、蘋果日報被查 香港特首否認整頓「反對派媒體」