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養生／小魚6優點 更有益健康

編譯盧炯燊
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食用沙丁魚等體型較小的魚類，對心臟、大腦 、骨骼均有益。（ 圖/123RF）
食用沙丁魚等體型較小的魚類，對心臟、大腦 、骨骼均有益。（ 圖/123RF）

一般來說，人們都比較留意鮪魚、鮭魚、鱈魚、鯕鰍(mahi mahi)、鱒魚及劍魚(swordfish)等體型較大的魚類，在餐廳菜單、壽司及市場的魚櫃檯，通常會見到牠們的蹤影。

然而諸如沙丁魚、鯷魚、鯖魚及鯡魚等體型較小的魚類，也不要忽略，牠們在傳統飲食裡也占據很重要的位置。

註冊營養師貝斯特 (Tami Best) 指出， 這些小魚不僅和大魚一樣美味，對健康和環境還有許多好處，「這些小魚以較微小的水生生物為食，所以所含營養非常豐富，這就是說牠們在相對較低的熱量中含有大量的營養物質」。正因如此，這些小魚對人體的健康特別有利。

1.心臟：

例如對於那些注重增進心臟健康的人來說，小魚就月非常適合日常食用。 因為這些魚富含 omega-3 脂肪酸，對身體每個細胞的健康都是必需的。

研究證實Omega-3脂肪酸能有效阻止肝臟脂蛋白的形成，減少血栓形成，進而預防心血管疾病。哈佛醫學院研究證明，Omega-3脂肪酸攝取量愈高，發生致命的心臟疾病就愈低。Omega-3 脂肪酸也有助於免疫健康，可以減少發炎和潛在的氧化損傷。

2.大腦︰

貝斯特也表示：「研究表明，Omega-3 脂肪有益於大腦健康，並能降低認知能力下降的風險。」部分原因是小魚中發現的一種 Omega-3 脂肪酸︰二十二碳六烯酸（Docosahexaenoic Acid，簡稱DHA），對大腦的結構功能至關重要。

3.免疫能力︰

這些小魚類也含有大量的增強免疫力的維生素 B12、鋅和硒，尤其是硒，乃是免疫健康的關鍵。

4.骨骼︰

小魚正由於體型小，可以連同魚骨魚刺一起吃掉，這不僅可以獲得良好的鈣質，還能補充維生素 D。小魚所含的維生素 B12 及礦物質鎂，統統都是有益骨骼健康。

5.組織︰

這些小魚體內不僅含有大量的蛋白質及鐵，也有大量肌肉修復及生長所需的優質蛋白質，這對身體組織及血液健康也至關重要。

貝斯特進一步說，肌肉並不是唯一受益於蛋白質的組織，器官、皮膚、頭髮、指甲、血液，乃至所能想到的身體其他大多數組織，都需要這種營養素支持。

6.代謝︰

小魚所含的健康脂肪及蛋白質，對健康的新陳代謝也至關重要。這兩種營養素都會減緩消化速度，讓人進食後有更強的飽足感，還會使能量水平及血糖水平更穩定，對患有代謝疾病的人尤其有幫助。

血糖 心血管疾病 免疫力

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