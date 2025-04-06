旅行實用篇／申請旅遊信用卡 有攻略

選擇適合的旅行信用卡，要最大限度地享受其優惠。(美聯社)

我們常聽朋友談起，準備一趟跨洲的旅行之前，先申請適合的信用卡，很快地整趟旅行的花費金額，可達到符合免年費的規則，又可累積大筆點數(points，也稱積分)；或者也有朋友是利用信用卡累積的點數，某趟搭機旅程均用點數換得，不心再花錢等。這些信用卡「老狐狸」各有攻略。

紐約時報「節儉旅行者」專欄作家伊萊恩·格魯薩克(Elaine Glusac)針對信用卡提出幾個建議，且這些建議涵蓋了每月還清欠款的持卡人，如何選擇旅行信用卡並最大限度地享受其優惠；否則，承擔債務的成本將超過卡片的獎勵。

選擇旅行信用卡可能看似容易，但實際上需要多個因素一同考慮，例如年費、開卡獎勵點數、免費航班、贈送酒店一晚等。旅行信用卡有兩種，要依個人的需求再考慮何者適用。

申請聯名卡或普通卡

先了解聯名卡與普通卡的區別：

1.聯名卡：由銀行與航空公司、飯店或其他旅遊公司合作發行。使用聯名卡，可享受該航空公司的點數或里程優惠。例如，航空聯名卡可累計特定里程，用於兩張機票。消費者金融網站Bankrate.com的高級產業分析師Ted Rossman表示，在選擇哪家銀行時，「最大的考慮因素之一就是忠誠度」、「如果你只搭某一家航空公司或住在某家酒店，您可能會傾向於選擇其聯名卡。」

2.普通卡：有旅遊合作夥伴的普通信用卡，提供彈性，可用於多家旅社、飯店或其他旅館預約。CardRates.com消費者金融專家桑德伯格(Erica Sandberg)常供信用卡建議，他表示「普通卡適合那些不想在旅遊預訂方面受到限制的人」。

有些人看上高階的，比如申辦美國運通(Amex)萬豪集團(Marriott)聯名信用卡，開卡禮可拿到10萬點的點數，入住萬豪旗下酒店時，還有1000點的獎勵等；但你要考慮的是，要付多少年費？

精算年費成本

雖然有些信用卡沒有年費(例如Capital One Savor)，但一般年費通常介於95美元至695美元之間。它們的價值取決於你如何使用它們。

聯名航空卡：通常提供優先登機、免費托運行李等福利。例如，一對夫妻每次往返托運兩件行李即可省140美元，超過年費。跨洲旅行的託運行李費則更高。

聯名飯店卡：例如Hyatt的World of Hyatt卡，起價為95美元，每年贈送一晚免費住宿，輕鬆預訂95元的年費。

高階信用卡：凱悅的凱悅天地卡起價為95美元—通常每年可獲得免費客房，這筆費用很容易收回。更昂貴的卡，包括Capital One Venture X (395美元)、Chase Sapphire Reserve (550美元)和美國運通白金卡 (695美元)，都帶有一系列的福利。Chase和Capital One為旅遊消費提供每年高達300美元的帳單信用額度；美國運通每年提供高達200美元的航空費用報銷、200美元的酒店點數和200美元的Uber積分。桑德伯格說：「所有這些美妙的福利只有被利用才彰顯其價值。」

另外，出國旅行者，要確保持有一張沒有外匯交易費(foreign transaction fees)的卡，這會使每次購買平均費用增加3%。

考慮隱形福利

有些信用卡的福利比較難量化，例如機場休息室的使用權，可以避開航廈的擁擠，還可以提供免費的食物和飲料。致力於忠誠度計畫的網站Points Guy的高級編輯總監尼克·厄文(Nick Ewen)強調了許多卡提供的旅遊保險。例如，你使用Chase Sapphire Preferred卡支付機票費用，航班延誤如超過12小時，您可以報銷最高達500美元的餐飲和住宿等費用。埃文說，「保護，可能是最不為人知的好處」。

把點數最大化

旅行信用卡往往會為旅行獲得提供更高的獎勵。卡愈貴，獎勵愈多。價格高的信用卡(如American Express Platinum)可以為航班和酒店消費提供5到10倍的折扣。價格低的信用卡(如Chase Sapphire Preferred)也能提供不錯的回報，例如餐飲消費3倍積分，旅遊消費2倍積分。

善用開卡獎勵

信用卡優惠通常都會提供豐厚的開卡獎勵，例如6萬哩的里程或點數——通常足夠兩人旅行一次。當你知道自己將有一些大筆開支時，例如房屋裝修或買家具，那就開卡吧。基本上，會規定開卡三個月內，消費達3000或5000美元。

大多數旅行者只需一張或兩張卡就能滿足需求。如果您經常旅行，聯名卡和另一張普通卡可以提供即時的旅行優惠—例如航班座位升級，兼顧即時旅遊福利和靈活。

如果旅行遇緊急情況，第二張信用卡即可提供協助。桑德伯格說：「作為一名旅行者，如果因颶風等自然災害事件而被困在某個地方時，你要確保自己有足夠的額度。」

定期檢視福利

如果決定申請多張卡，要注意福利勿重疊。厄文說「隨著你申請更多的卡，你得增加成本，且需時間來了解。」

持卡人應定期檢查自己的錢包。「審視自己的旅行和消費習慣很重要，要問自己『開辦一張信用卡並一直保持開通狀態是否值得？』」厄文說，他每年都會對自己的所有24張信用卡進行這樣的檢查。