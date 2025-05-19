熱傷害不只中暑也可能「燒壞大腦」 醫：悶熱增加焦躁

近日氣溫屢屢超過30℃，醫師呼籲小心熱傷害，尤其傷腦。（本報資料照片）

台灣衛福部統計，今年5月截至18日，熱傷害就診統計271人次，相較於去年整個5月總計170人次，人數大幅增加，而光是5月18日就達26人次。衛福部提醒，近日已進入夏天的高溫氣候，切記「保持涼爽、補充水分、提高警覺」三要訣，預防熱痙攣、熱衰竭、中暑等高溫熱傷害發生。

重症專科醫師黃軒表示，熱傷害不只會中暑，也可能傷到大腦。距離端午節 還有一小段時間，氣候已經又濕又熱，高溫警報響起，大家第一個想到的往往是防曬、防中暑，卻忽略了高溫會「燒壞」大腦。尤其大量出汗加速消耗體內水分、鹽分，恐導致腦部供血不足，真的很「傷腦筋」。

黃軒在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」案例，高溫燒腦是有科學根據的醫學警訊，研究顯示，高溫會影響腦部的血流分佈與神經傳導，導致注意力、記憶力與判斷力下降。他指出，大腦是最怕熱的器官之一，當陽光直接暴曬頭部時，很容易使人的腦膜充血，讓腦袋當機。

他提醒，當身體無法有效散熱時，核心體溫上升將進一步擾亂中樞神經系統，產生所謂的「熱性譫妄」（heat delirium）與認知混亂。有些人一到夏天，變得特別煩躁、易怒，黃軒以美國一項研究分析，高溫會影響神經傳導素的平衡，也會改變腦內多巴胺與血清素濃度，提高焦慮與衝動行為的風險。

一項針對建築工人與外送員的研究發現，在超過攝氏35 °C的工作環境下，執行力、反應速度與語言處理能力皆顯著下降。另外，有研究顯示，持續熱暴露可能與罹患阿茲海默症的風險上升有關，推測與熱引發的慢性神經發炎與腦部血管損傷有關。