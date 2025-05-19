我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債殖利率回落 降評影響力弱 史指連6漲

南加華人出門吃飯家被洗劫…從未想爾灣治安這麽差

熱傷害不只中暑也可能「燒壞大腦」 醫：悶熱增加焦躁

記者廖靜清／台北即時報導
近日氣溫屢屢超過30℃，醫師呼籲小心熱傷害，尤其傷腦。（本報資料照片）
近日氣溫屢屢超過30℃，醫師呼籲小心熱傷害，尤其傷腦。（本報資料照片）

台灣衛福部統計，今年5月截至18日，熱傷害就診統計271人次，相較於去年整個5月總計170人次，人數大幅增加，而光是5月18日就達26人次。衛福部提醒，近日已進入夏天的高溫氣候，切記「保持涼爽、補充水分、提高警覺」三要訣，預防熱痙攣、熱衰竭、中暑等高溫熱傷害發生。

重症專科醫師黃軒表示，熱傷害不只會中暑，也可能傷到大腦。距離端午節還有一小段時間，氣候已經又濕又熱，高溫警報響起，大家第一個想到的往往是防曬、防中暑，卻忽略了高溫會「燒壞」大腦。尤其大量出汗加速消耗體內水分、鹽分，恐導致腦部供血不足，真的很「傷腦筋」。

黃軒在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」案例，高溫燒腦是有科學根據的醫學警訊，研究顯示，高溫會影響腦部的血流分佈與神經傳導，導致注意力、記憶力與判斷力下降。他指出，大腦是最怕熱的器官之一，當陽光直接暴曬頭部時，很容易使人的腦膜充血，讓腦袋當機。

他提醒，當身體無法有效散熱時，核心體溫上升將進一步擾亂中樞神經系統，產生所謂的「熱性譫妄」（heat delirium）與認知混亂。有些人一到夏天，變得特別煩躁、易怒，黃軒以美國一項研究分析，高溫會影響神經傳導素的平衡，也會改變腦內多巴胺與血清素濃度，提高焦慮與衝動行為的風險。

一項針對建築工人與外送員的研究發現，在超過攝氏35 °C的工作環境下，執行力、反應速度與語言處理能力皆顯著下降。另外，有研究顯示，持續熱暴露可能與罹患阿茲海默症的風險上升有關，推測與熱引發的慢性神經發炎與腦部血管損傷有關。

哪些人要特別小心熱傷害？黃軒指出，老年人（腦血流調節能力下降）、幼童（體溫調節系統未發展完全）、慢性病患者（高血壓、糖尿病心臟病）、長時間在戶外或密閉空間工作者，這些族群對熱的耐受性較低，更容易出現神智不清、語無倫次、甚至意識喪失等危險症狀。

除了高危險群之外，黃軒建議日常生活注意降溫5要點，散發身體的熱能。

1.穿透氣衣物、使用冷毛巾敷頸後與額頭，能幫助大腦散熱。

2.多喝水、少喝酒，酒精會擴張血管、增加脫水風險，反而讓熱更容易傷身。

3.定時進室內避暑，每小時至少找機會進冷氣房休息10至15分鐘。

4.避免高溫時段活動，尤其是上午11點到下午3點，是最危險的熱時段。

5.出現頭痛、暈眩、講話語意不清等情況，立刻降溫就醫。

端午節 心臟病 糖尿病

上一則

男子手麻味覺異常輕忽不就醫 3個月後昏倒竟是腦腫瘤併發癲癇

下一則

拜登驚傳罹攝護腺癌 醫曝面對沉默殺手需改變生活5件事

延伸閱讀

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性
馬桶竟是健康的照妖鏡 排便排尿五大異常恐藏肝病警訊

馬桶竟是健康的照妖鏡 排便排尿五大異常恐藏肝病警訊
愛喝酒易損傷大腦 罹失智症風險增

愛喝酒易損傷大腦 罹失智症風險增
為求生存大腦會主動刪記憶 長庚大學團隊研究躍上國際

為求生存大腦會主動刪記憶 長庚大學團隊研究躍上國際

熱門新聞

避免高血壓，醫師黃軒建議飲食上應增加新鮮蔬菜水果。（本報資料照片）

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

2025-05-17 17:41
報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘。圖為阿肯色州水稻。(美聯社)

亞裔蒙在鼓裡？逾百品牌大米樣本含危險高量砷和鎘

2025-05-16 19:28
重症專科醫師黃軒於臉書分享，「肝好不好，上廁所就知道」，現代醫學指出，肝臟作為人體的「代謝工廠」，一旦功能下滑，排泄系統就會發出各種異常訊號，千萬別忽視。（123RF）

馬桶竟是健康的照妖鏡 排便排尿五大異常恐藏肝病警訊

2025-05-14 04:45
咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（圖／123RF）

咖啡渣除臭防蟲外 還能種菇、洗鍋、醃肉 但用完不能做1事

2025-05-09 02:00
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。(美聯社)

方濟各、李登輝都因1病過世 醫：老人家5情況要警覺

2025-04-21 20:46
白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00

超人氣

更多 >
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%