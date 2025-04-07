我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郊狼夫婦頻繁現身南加市區 專家籲避免這一行為

道指連跌三日 盤中震幅近2600點 那指意外小漲

健檢數據分析 醫示警：外食族7大潛藏隱形危機

記者廖靜清／台北即時報導
醫師呼籲，外食餐點含有較高的澱粉、油脂、高鈉，小心吃出疾病。（本報資料照片）
醫師呼籲，外食餐點含有較高的澱粉、油脂、高鈉，小心吃出疾病。（本報資料照片）

台灣人外食比率高，近年國家衛生研究院、民間基金會與市調公司進行多項調查，外食族接近7成。而國健署的資料顯示，高達8成的國人有蔬果攝取不足的問題，少於每日3蔬2果建議量。美兆健檢診所醫師陳俊光指出，外食族若吃進過多的油鹽糖，易增加罹患高血壓糖尿病、脂肪肝、心血管疾病的風險。

陳俊光表示，外食族最常吃便當、麵食、速食、羹麵類、各式小吃等，這類餐食含有較高的澱粉、油脂、高鈉，而且餐後再來一杯手搖飲，長久累積下來，可能吃出高血壓、糖尿病、脂肪肝。而這些潛藏疾病沒有明顯症狀，但身體卻經常感到疲憊或不適，需要靠健康檢查才能提早發現異常數字。

根據調查，台灣有7成的上班族每周至少5天以上外食，陳俊光強調，從早餐的三明治或速食、午餐便當、晚餐鍋物，過多的加工食品與食品添加物，恐增加肝臟負擔，影響代謝健康。而加工食物含有高鈉高油、精緻澱粉、反式脂肪等，會刺激身體發炎反應，長期吃更會讓發炎狀態加重。

多數人對於身體狀況只有「健康」與「疾病」的認知，忽略了「亞健康」的風險。陳俊光強調，亞健康的人看起來表面沒問題，但身體內部可能早已亮紅燈，包括脂肪肝、高血糖、骨質疏鬆、內臟脂肪超標等。如果有疲倦、失眠、焦慮等症狀出現，或是經常腹瀉、胃食道逆流，應透過健康檢查揪出病灶。

陳俊光提醒，健康不只是沒生病，而是內外都保持平衡，許多疾病或疾病前期在早期發現時，只要透過適當的介入，就能延緩病程、逆轉甚至痊癒。他呼籲，除了外食族，上班族、久坐族也是隱形健康風險族群，應透過飲食及運動改善，並養成規律的生活習慣。

常見7大隱形疾病風險

1.脂肪肝：外食油膩、應酬喝酒，容易形成脂肪肝，也會影響肝功能。

2.高血糖：經常吃精緻碳水化合物、含糖飲料，血糖問題提前找上門。

3.高血壓：隱形的「血管老化」，對健康的影響屬於全面性，可能引發中風或心肌梗塞。

4.腸道菌相失衡：食品添加物多，腸道慢性發炎，容易有腸躁症、胃食道逆流。

5.骨質疏鬆：外食少攝取鈣質，加上久坐，導致骨質流失速度快。

6.內臟脂肪超標：脂肪囤積在內臟，可能會導致代謝症候群，進一步造成胰島素阻抗。

7.慢性發炎：經常外食、高壓力、熬夜，這些習慣讓身體處於「慢性發炎」狀態，提高癌症機率。

血糖 高血壓 糖尿病

上一則

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

下一則

台股崩跌信心全無 泌尿科醫曝「男人結紮手術」會變多

延伸閱讀

瘦肚子、減少內臟脂肪 舉重效果特別好

瘦肚子、減少內臟脂肪 舉重效果特別好
主動脈瘤無聲潛伏 醫師提醒定期檢查防隱形炸彈

主動脈瘤無聲潛伏 醫師提醒定期檢查防隱形炸彈
素食者逃不出脂肪肝 醫曝澱粉過量、蛋白質不足是主因

素食者逃不出脂肪肝 醫曝澱粉過量、蛋白質不足是主因
營養師教你減鹽7招 遠離高血壓、中風 腎友這樣吃才對

營養師教你減鹽7招 遠離高血壓、中風 腎友這樣吃才對

熱門新聞

運動者常見的七種錯誤，分別有沒有暖身、運動強度太強等問題；示意圖。（圖／123RF）

超過身體負荷 資深健身教練：運動者常犯7大錯誤

2025-03-31 02:00
日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。（路透）

3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可

2025-04-02 02:00
伊朗男星維托里奧皮爾巴扎里（Vittorio Pirbazari）驚傳猝逝，享年44歲。（取材自IG）

44歲Netflix男星跑步猝逝 醫曝3大隱憂 9成5早有警訊

2025-04-03 04:39
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，將大豆油等改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的好油，可讓體內脂肪酸回到健康的平衡；橄欖油示意圖。（123RF）

吃錯油免疫系統「站錯邊」 醫曝這些油更影響抗癌療效

2025-04-06 06:01
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

2025-04-07 13:49
山田悟醫師表示，減醣具有理論與科學根據，而且是可以維持十年，並落實在生活中的飲食方式。飲食示意圖。（取材自pexels.com@Valeria Boltneva）

不用極端逼自己 糖尿病專科醫師這樣減醣飲食瘦了不復胖

2025-04-02 19:42

超人氣

更多 >
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅